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台德團隊打造光控奈米通道 可用於光學防偽標籤

2025/6/24 11:35（6/24 12:41 更新）
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陽明交通大學應用化學系教授陳俊太（前）率領團隊與德國卡爾斯魯爾理工學院合作，成功建構出具開關功能的光控離子通道。（陽明交大提供）中央社記者許秩維傳真 114年6月24日
陽明交通大學應用化學系教授陳俊太（前）率領團隊與德國卡爾斯魯爾理工學院合作，成功建構出具開關功能的光控離子通道。（陽明交大提供）中央社記者許秩維傳真 114年6月24日
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（中央社記者許秩維台北24日電）陽明交大和德國組成的團隊從綠藻趨光反應獲得啟發，在奈米孔道中添加會對光產生反應的高分子材料，建構出具開關功能的光控離子通道，未來可應用於光學防偽標籤。

陽明交通大學今天發布新聞稿指出，綠藻在水中移動時，會透過趨光反應獲取最佳光源，來進行高效率的光合作用，綠藻靠的是細胞膜上的光控離子通道「視紫紅質」去感應光照變化，進而調節離子流動，協助綠藻應對環境並維持生理功能。

受此機制啟發，陽明交大應用化學系教授陳俊太與德國卡爾斯魯爾理工學院的教授合作，以陽極氧化鋁薄膜為骨架，在奈米孔道中添加一種會對光產生反應的高分子材料「螺吡喃」，成功建構出具有開關功能的光控離子通道，研究成果刊登於國際期刊。

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陳俊太表示，這種材料的關鍵在於「螺吡喃」分子結構在紫外光照射下，分子會從閉環狀態轉變為開環帶電狀態，不僅改變奈米通道的親疏水性，也影響離子的傳輸效率，這種結構轉換伴隨著從透明轉為深紫色的顏色變化，未來可應用於光學防偽標籤，使真偽判讀變得更直觀快速。

除了防偽技術外，研究團隊提到，這項技術還可能應用於藥物釋放控制、光學資訊儲存與生物醫學工程等前瞻領域，為材料科學與仿生技術帶來重大突破，也為多元領域應用奠定堅實基礎。（編輯：張雅淨）1140624

#陽明交大
#德國
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