OpenSignal行動網路報告 台灣大奪5G影音體驗等3獎

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（中央社記者江明晏台北25日電）國際機構OpenSignal今天公布2025上半年「台灣行動網路體驗報告」，台灣大哥大奪得「可用率」、「5G影音體驗」、「整體影音體驗」3獎項，其中，「整體影音體驗」已連續2年獲獎。

台灣大今天透過新聞稿表示，根據OpenSignal今年2月發布的「電信合併影響評估報告」，台灣大哥大在合併台灣之星後，5G與整體網路涵蓋體驗分數自8.1分提升至8.6分，滿分10分，為國內電信合併業者中提升幅度最大。

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台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大的網路建設以用戶實際體驗為核心，持續優化主要殺手應用服務品質，同時提供高畫質串流影音或多人連線、即時對戰等3A大作遊戲。未來，台灣大將持續深化網路建設、拓展頻譜應用，推動AI與科技服務整合。

截至今年第2季，台灣大已於全台超過210個主要商圈、交通樞紐與觀光熱點完成5G黃金頻寬NRCA品質優化，並深入全台偏鄉與高山地區，完成超過千座基地台建設，偏鄉行動通訊覆蓋率突破99%。（編輯：楊蘭軒）1140625