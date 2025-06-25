立委籲上任首年不領獎金 史哲：有KPI、財報規定

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）台灣高鐵董事長史哲上任後今天首度赴立法院備詢，立委要求，上任首年先不領獎金，待提升旅運人次再領。史哲表示，交通部對所屬事業都有訂定KPI，獎金則依照年終財報而定。

立法院交通委員會邀請交通部長陳世凱、台鐵公司董事長鄭光遠、台灣高鐵公司董事長史哲列席，針對交通部觀光署、台鐵及高鐵人事調整及新任首長的業務展望進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委魯明哲質詢時表示，高鐵歷經財務改革、疫情挑戰，在過去幾任董事長帶領下，旅運人次從103年4800多萬人次，去年增至7800多萬人次。

魯明哲關切，史哲未來如何協助高鐵。史哲表示，在2027年新車上路前，綜合性行政管理將是重要工作，包括行控系統提升、後勤維修，都是滿龐大的工程。

魯明哲表示，高鐵董事長平均可領新台幣55萬至70萬元（月薪含獎金），光是薪資就高於台鐵董事長，希望史哲承諾，首年先不領獎金，待達到KPI、旅運人次成長再領。

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史哲指出，交通部對所屬事業單位都有訂定KPI，依照KPI決定發放獎金等級，上述薪資數字並非交通部現在核定薪資酬勞金額。他透露，目前薪資應是不到40萬元，獎金則會依據年終財報而定。

對於高鐵董事長的獎金，陳世凱表示，有關交通部國營事業或轉投資事業標準都一致，且上市櫃公司也有一定規定。（編輯：管中維）1140625