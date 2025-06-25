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美CIA發影片招募中共間謀 中國國安部批滑稽舉措

2025/6/25 14:35（6/25 14:43 更新）
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影片來源：Central Intelligence Agency

（中央社台北25日電）美國中央情報局此前上架2部中文影片，呼籲中共高階領導人及基層為美從事間諜活動。中國國家安全部微信公眾號今天以中英雙語發文批評，這種「小兒科」把戲是拙劣可笑的「滑稽舉措」。

今年5月美國中央情報局（Central Intelligence Agency，CIA）上架2部各約3分鐘的中文影片，第一部名為「選擇合作的原因：成為命運的主宰者」，描述一名中共高官在共產黨內產生危機感，認為需要保護家人，拿出手機聯繫中情局。

第2部影片主題為「選擇合作的原因：創造美好遠景」，影片描述在中共內爬升無望的基層官員，同樣選擇接觸中情局，意指要掌握自己的命運。

影片來源：Central Intelligence Agency

中國國家安全部微信公眾號今天發文表示，中情局明目張膽招募中方人員從事間諜活動，將美情治機關荒唐可笑的策反邏輯和歇斯底里的情緒暴露無遺。

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文中表示，中情局為配合美政府全面對中國的遏制戰略，持續展開對中情報竊密和滲透破壞活動，並以廣告教唆其他國家的公民叛變投敵、賣國求榮，這種「小兒科」把戲不僅是對國際社會良知的公然挑釁，更是拙劣可笑的滑稽舉措。

文中表示，中情局面對美國總統川普的裁員，試圖透過公開招募招兵買馬。中國國家安全部正告以中情局為代表的美間諜情報部門，在新時代維護國家安全的人民戰爭中，任何企圖挑唆中國人民背叛祖國的行徑必將失敗，任何對中展開情報滲透的圖謀注定徒勞。（編輯：陳鎧妤/謝怡璇）1140625

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