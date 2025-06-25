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總統指以選舉罷免打掉雜質 朱立倫：清洗反台獨勢力

2025/6/25 15:36（6/25 16:06 更新）
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總統賴清德24日在「團結國家十講」第二講中提到要透過選舉罷免打掉雜質，國民黨主席朱立倫（右）25日表示，賴總統的團結就是純化、清洗，賴總統的國家就是台獨，所以正在純化台獨，清洗所有反對台獨的勢力。中央社記者謝佳璋攝 114年6月25日
總統賴清德24日在「團結國家十講」第二講中提到要透過選舉罷免打掉雜質，國民黨主席朱立倫（右）25日表示，賴總統的團結就是純化、清洗，賴總統的國家就是台獨，所以正在純化台獨，清洗所有反對台獨的勢力。中央社記者謝佳璋攝 114年6月25日
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（中央社記者劉冠廷台北25日電）總統賴清德昨天在「團結國家十講」第二講中提到要透過選舉罷免打掉雜質，國民黨主席朱立倫今天表示，賴總統的團結就是純化、清洗，賴總統的國家就是台獨，所以正在純化台獨，清洗所有反對台獨的勢力。

賴總統22日啟動「團結國家十講」，昨天晚間出席桃園市客家青年會「在變局中堅守信念－民主、公義與未來的台灣客家論壇」，發表「團結國家十講」第二講時表示，用民主淬鍊出國家團結的力量，要透過選舉罷免「打掉雜質」。

朱立倫今天下午在國民黨中常會上表示，賴總統的團結就是純化、清洗，賴總統的國家就是台獨，他正在純化台獨，清洗所有反對台獨的勢力。全世界的獨裁者最喜歡的就是純化、清洗，清除一切反對的聲音，口中都會喊著要鍛鍊成鋼，要把雜質去除，現在世界最純化的，可能就是北韓。

朱立倫說明，過去大家已是「其餘人口」，現在台灣大多數的是雜質，要被去除。賴總統做的不是團結台灣、國家、中華民國，是在進行「清德工程」，要清洗、清除、純化；「德」（democracy）曾被代指為民主，結果現在是打著民主的旗號，行獨裁之實，「清德工程」是要純化成為一人一黨之私的獨裁工程。

朱立倫說，「清德工程」這1年來先把護國神山台積電送走，接下來又要破壞、摧毀台灣的民主，這樣的純化工程，就跟獨裁者做的政治大清洗一樣，透過大罷免、司法手段清洗所有在野黨，掃除所有眼中的雜質，這是民主的悲哀。

朱立倫表示，所有反對自己成為雜質、反對台灣被政治清洗、純化，以及反對「清德工程」的人，7月26日都要站出來，投下不同意罷免票。

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此外，朱立倫提到，昨天賴總統在桃園的演講，對客家鄉親說河洛話，並問現場聽不聽得懂台灣話，但他要說，客家人都是台灣人；他並改用客語說，客家話也是台灣話。

朱立倫認為，賴總統在客家團體面前，就應大聲的說客家話，不要說客家鄉親聽不懂河洛話，這就是想獨裁創造一言堂，賴總統應誠摯地向客家鄉親表示不會講客家話，或是講不好，這才是真正能夠包容不同聲音、語言、族群的國家領導人。（編輯：張若瑤、翟思嘉）1140625

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