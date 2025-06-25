賴清德：團結十講非針對在野黨 應直視中國威脅

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（中央社記者葉素萍台北25日電）兼任民進黨主席的總統賴清德今天表示，他進行團結國家十講的用意，不是要針對在野黨，是因為中國扭曲台灣的歷史，他需要講清楚歷史真相與台灣主權的定位；若願意直視中國日益嚴重的威脅，便能清楚明白「團結國家十講」的用意跟重要性。

民進黨今天召開中常會，賴清德提到，他日前應民間團體邀請，已開始進行「團結國家十講」10場專題演講，並已在這幾天完成第一講「國家」，與第二講「團結」。

賴清德強調，這2場分別針對「台灣的主權國家地位不容質疑」，台灣不屬於中華人民共和國的一部分，以及「團結力量大」，希望「中華民國派反共」、「台灣派護台」，反共護台團結力量大，內容有做詳盡的演講。

賴清德說明，「團結國家十講」根基於台灣是民主的國家。因為是自由民主的國家，所以，國家的主人們，對於國家大事，絕對有「知」的權利。他希望透過直接面對社會大眾，讓更多民眾了解，台灣當前面臨的嚴峻情勢，以及政府的立場與因應作為，才能凝聚民眾共識、團結國家。

賴清德解釋，他相信，只要真的用心了解，國家現在遭遇的各種挑戰，尤其是願意直視中國日益嚴重的威脅，便能清楚明白「團結國家十講」的用意跟重要性，且在相同的事實基礎上，團結一致，共同堅定對外。

賴清德提及，接下來的演講會在他受邀出席的活動中陸續舉辦。本週日他將進行第三講「憲政體制」，邀請大家透過網路直播收看，並請多多分享，也多多指教。

對於賴清德昨天談到用民主淬鍊出國家團結的力量，要透過選舉罷免「打掉雜質」，引發在野黨批評。

與會人士指出，賴清德在中常會說明，進行團結國家十講的用意不是要針對在野黨，而是當中國在國際上宣稱台灣是中華人民共和國的一部分，扭曲台灣的歷史，他需要把歷史真相、台灣主權的定位講清楚，所以第一講國家、第二講講團結，台灣從來都不是中華人民共和國的一部分、中共從來沒有統治過台灣。

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賴清德呼籲，希望團結民眾，讓大家看清中國對台灣主權的威脅，希望大家團結一起、守護台灣、反共守護自由、團結民眾。

另外，民進黨立委王世堅今天在中常會前受訪強調，藍白面對公民團體罷免，就把一切事情都歸責給總統，很不客觀也與事實不符，不應曲解國家元首的談話原意，否則將被全民譴責、唾棄。（編輯：張若瑤）1140625