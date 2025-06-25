侯友宜：團結台灣要學會包容 怎把立委當雜質打掉

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（中央社記者黃旭昇新北25日電）新北市長侯友宜今天表示，要團結台灣就要學會包容與放下，怎會把人民選出來的立委當成雜質要打掉，全力攜手往前才叫做包容。

總統賴清德24日在「團結國家十講」說，用民主淬鍊出國家團結的力量，要透過選舉罷免「打掉雜質」。

侯友宜今天在市政會議後接受聯訪，被問到對此看法。他表示，總統在演講中一直說要團結，團結台灣、團結中華民國就要包容所有人不一樣的聲音，才是團結。

他說，既然要團結，怎會把人民選出來的立委，當成雜質要打掉呢。他覺得，如果要團結就學會包容與學會放下，大家一起全心全力攜手往前走，這才叫做包容，不是打掉雜質的言論。

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新北地檢署偵辦多名民進黨立委罷免提議涉偽造案，24日起訴31人。檢方將羈押中的國民黨新北市黨部書記長陳貞容移審法院，新北地方法院昨晚裁定陳貞容以新台幣100萬元交保，限制住居、限制出境出海8月。

侯友宜被問對此看法時表示，司法辦案要獨立超然，不偏不倚，不能成為政治打壓異己的工具，辦案過程絕對不能偏袒哪一方，不要辦藍不辦綠，希望司法一定要秉持公正、公平。（編輯：李錫璋）1140625