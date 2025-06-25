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雜質說引發討論 府：總統非首次以鑄劍為例盼勿過度解讀

2025/6/25 12:11（6/25 12:16 更新）
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總統賴清德（圖）24日晚間在桃園出席桃園市客家青年會論壇活動，並進行「團結國家十講」第2講，以團結為主題，強調朝野政黨應該團結捍衛台灣主權。中央社記者葉臻攝 114年6月24日
總統賴清德（圖）24日晚間在桃園出席桃園市客家青年會論壇活動，並進行「團結國家十講」第2講，以團結為主題，強調朝野政黨應該團結捍衛台灣主權。中央社記者葉臻攝 114年6月24日
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（中央社記者溫貴香台北25日電）總統賴清德昨天談到用民主淬鍊出國家團結的力量，要透過選舉罷免「打掉雜質」，引發在野黨批評。總統府發言人郭雅慧今天表示，總統賴清德並非首次以「鑄劍」為例，盼政治人物勿過度解讀，模糊以團結國人為主題的演講。

賴總統昨晚出席桃園市客家青年會「在變局中堅守信念－民主、公義與未來的台灣客家論壇」，發表「團結國家十講」第二講，並以團結為主題。賴總統提到，用民主淬鍊出國家團結的力量，要透過選舉罷免「打掉雜質」。

民眾黨主席黃國昌今天表示，每個台灣人都是國家的主人，不該是賴總統眼中的雜質，賴總統的言論與心態讓人不寒而慄。

總統府發言人郭雅慧上午表示，昨天在桃園登場的「團結國家十講」之第二場演講，主題為團結。總統在演講中，以打鐵鑄劍為例，意在形容台灣有8成民意支持前總統蔡英文的4個堅持，此8成民意透過一次次民主程序，淬鍊出守護民主的鋼鐵意志，就像打鐵鑄劍經過千錘百鍊、百鍊成鋼。表達重點在於用民主淬鍊出守護民主的鋼鐵意志、淬鍊出國家團結的力量。

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她表示，演講結論提到的淬鍊結果，是反共的中華民國派，加上保台的台灣派，攜手團結一起反共保台反併吞，並重申反共護台是國家最大公約數。

郭雅慧表示，賴總統昔日2019年在美演講談話，主題即為「用民主淬鍊國家團結的力量」，並非首次以鑄劍為例。盼政治人物勿過度解讀，模糊以團結國人為主題的演講。（編輯：謝佳珍）1140625

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