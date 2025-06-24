團結國家第二講 總統：台派中華民國派團結反共【全文】

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（中央社記者葉臻桃園24日電）總統賴清德今天在「團結國家十講」第二講表示，認同台灣的護台，中華民國認同的反共，台灣派和中華民國派團結反共，守護民主台灣，拒絕中華人民共和國侵略併吞。

賴總統22日啟動「團結國家十講」，晚間在桃園市古華花園飯店出席「『團結國家十講』第二講－桃園市客家青年會『在變局中堅守信念－民主、公義與未來的台灣客家論壇』」。

賴總統表示，就職這一年一直希望團結國家、朝野與國民，共同延續國家生存發展、保護全體國人生命財產安全及照顧2300萬人民生活。

影片來源：中央社

賴總統說，1927年醫師蔣渭水曾說「同胞須團結，團結真有力」，這句話已傳承100年，仍非常有力。蔣渭水成立台灣民眾黨，是希望團結自治運動路線紛爭，「現在我們要團結」抵抗外來併吞。

賴總統表示，守護台灣團結力量大，以1949年古寧頭戰役、1958年八二三砲戰為例，將官士兵來自四面八方，軍民團結、不分族群，共同成功守住台澎金馬、守住中華民國。

賴總統表示，台灣民主不是從天上掉下來，民主、自由與人權現在像水、空氣一樣自然，但台灣曾經歷長達38年戒嚴，也曾有二二八事件、白色恐怖與美麗島事件，多少人為打破戒嚴，推動民主而犧牲生命。

賴總統說，台灣民主化過程也是不分族群團結共同努力成果，包括1992年國會全面改選、1996年總統全民直選、2000年首次政黨輪替，台灣人不分族群團結合作實踐主權在民、人民當家作主權利。

此外，賴總統表示，成功防疫也是團結力量大。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）是百年大疫，而台灣防疫贏得國際社會肯定，醫護人員站在第1線，不畏艱難、不怕危險，政府與民間團結合作，大家共同努力、團結合作才有辦法成功防疫，展現台灣韌性。

賴總統說，很多國家由於疫情，經濟大幅衰退到現在還沒恢復，台灣反而逆勢成長，甚至向全世界分享防疫物資與經驗，讓國際社會清楚了解台灣是國際社會一股良善力量。

賴總統表示，台灣人口數在全世界排名很後面，卻是世界第21大經濟體，民主指數全球第12名、亞洲排名第1，世界競爭力指數第6，去年第8；自由度評比台灣94分，其中宗教自由100分，世界新聞自由指數亞洲第1，各國安全指數世界第4、亞洲第1，人類自由指數亞洲第1，經濟自由度全球第4。這是台灣不分地域、百工百業共同努力成果。

經濟發展部分，賴總統表示，經濟成長率4.59%，今年第一季經濟成長率超過5%，即使受國際地緣政治衝擊，台灣總體經濟仍表現出色，經濟發展也是團結力量大。

賴總統也以世界12強棒球賽台灣隊奪冠為例說，特別是關鍵球賽，先發、中繼或後援只要一個失投，冠軍就沒了；內野、外野只要一個漏接失誤，冠軍就沒了；只要一個打擊沒適時擊出安打，冠軍也沒了，這是團結力量大才有這樣光榮的成績。

賴總統表示，這麼多例子是要讓大家理解團結力量大重要性，人民越團結，台灣越強大，反併吞時更有力量，現在就是台灣需要團結的時候。

賴總統說，古今中外影響國家團結因素包括種姓制度、地域或宗教，台灣在這幾項都不成問題，但兩件事會影響台灣，就是主權與國家認同。民主進步黨創黨理念就是要解決這兩個問題，希望台灣團結能更有力量。

賴總統表示，民進黨創黨理念就是民主，避免國家機器再傷人，不會像二二八事件一樣；清廉勤政愛鄉土，希望打造以台灣為主體的國家認同；解決族群問題，不分族群、不論先來後到，只要認同台灣就是國家主人；愛、和平、非暴力也是民進黨創黨精神。多少黨外或創黨後的前輩遭迫害，從沒要求血債血還、以暴制暴，以愛和非暴力推動民主制度，如「二二八和平紀念日」。

賴總統說，民進黨有兩個非常重要決議文，位階等同黨綱，即「族群多元國家一體決議文」，每個族群都是國家主人，各族群語言都是台灣語言，共同建構出一個國家，台灣主體性由各族群共同參與所建構，各族群都是台灣主人。

賴總統表示，中華民國認同與台灣認同應互相接納。中華民國認同是國民認同中華民國，台灣認同是國民認同台灣為主體的國家。認同中華民國這樣的理念，看中華民國憲法第二條「中華民國之主權屬於國民全體」，具中華民國籍者就是中華民國國民。

賴總統說，中華民國國民有國籍者2300萬人，「中國大陸10幾億人是嗎？不是」。根據憲法，他們沒中華民國籍，根據中華民國憲法認同的主體是2300萬人，台灣認同主體也是2300萬人。

賴總統表示，台灣認同與中華民國認同的交集就是台灣人民主體。台灣認同與中華民國認同都是對國家認同的表達方式，不應被曲解為族群對立，應相互尊重、理解和接納，才不會為了名稱被統戰滲透，破壞團結。

賴總統說，另一個是「台灣前途決議文」，台灣是主權獨立國家，主權領域僅及於台澎金馬與附屬島嶼，及符合國際法規定的領海與鄰接水域。台灣依憲法國名為中華民國，但與中華人民共和國互不隸屬，任何有關獨立現狀的更動須經由台灣全體住民以公民投票方式決定。

賴總統表示，這清楚主張台灣是主權獨立國家，台灣前途決議文也是主權國家決議文、獨立現狀決議文與民主決議文，要變更現狀就要經公投，非政黨或總統決定，而是公民決定。民進黨所謂台獨主張在台灣前途決議文中就是台灣不屬於中華人民共和國一部分。民主國家政府與政黨要依循人民意志做決定，捍衛主權、國家是當前人民意志。

賴總統說，前總統蔡英文根據台灣前途決議文精神提4個堅持，堅持自由民主憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞與堅持中華民國台灣前途須遵循全體台灣人民意志。

賴總統表示，根據大陸委員會民意調查，約8成民眾贊成4個堅持是台灣人民最大公約數，這8成民意就是守護台灣、維護民主與穩定社會重要力量。這8成民意一定要發揮力量，國家才會穩，社會才會安定，國家才會持續進步。

賴總統說，這8成民意要透過一次又一次選舉罷免、一張又一張選票，一錘又一錘，千錘百鍊、百鍊成鋼，打掉雜質，淬鍊出捍衛主權，守護民主鋼鐵般意志。

賴總統表示，台灣社會已有非常巨大民意，要透過民主程序展現出力量，包括在政府與民意機關，認同台灣的護台，中華民國認同的反共，台灣派和中華民國派團結反共，守護民主台灣，拒絕中華人民共和國侵略併吞。

賴總統說，團結力量大，團結台灣的最大公約數，民主核心就是在分歧中找到團結，朝野政黨應團結在捍衛台灣主權、維護民主憲政體制、一起反共、反侵略、反併吞。

賴總統表示，中華民國派反共、台灣派守護台灣，不反共的不是真的中華民國派，不護台的不是真台派。真正的中華民國派反共，真正的台派護台，反共加護台團結力量大，自然而然可推動國家進步與反併吞。

賴總統說，拒絕統戰守護台灣，中華民國國旗是中華民國派，台灣獨立旗是台派，共同在一起，團結反共、捍衛主權、守護民主、壯大台灣。中華民國派反共、台派守護台灣，共同團結反共，這是當今台灣已出現的主流民意與最大公約數。

賴總統表示，台灣當前外在威脅除中共軍機艦繞台、文攻武嚇，還有中國對國家主權的威脅，以2758號決議文封鎖台灣國際空間；中國對國軍滲透及間諜活動的威脅，國軍無論現役或退役，都是中國滲透吸收作為匪諜的對象；中國會混淆國民對國家認同的威脅，每次中國節日，都會要求在中國謀生的台灣民眾表態，說中華人民共和國是中華民國的祖國；中國藉兩岸交流對台灣社會統戰滲透威脅，用宗教統戰等，有計劃、有目的對台灣滲透統戰；中國藉融合發展吸引台商、台青，談中國有多好，給年輕人多大機會，但中國經濟碰到困難，年輕人失業率也比台灣高非常多，這些都是統戰。

賴總統說，中國想改變現狀，7大工業國領袖反對，不是只有美國、日本、歐洲聯盟，7大工業國每次集會都公開表達立場，台海和平穩定對國際安全及繁榮不可或缺，反對任何單方面透過武力或脅迫改變現狀企圖。台海問題不單只是台灣問題，也是國際社會問題。

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賴總統表示，為捍衛台灣、守護民主、保護人民，維護經濟發展成果，之前他召開國安高層會議，定位中國為境外敵對勢力，提17項因應策略，希望國民團結合作。行政院召集相關部會，有些要制定法律，有些要提國家政策，盤點後推動確保國家生存發展。

賴總統希望讓團結成為國家最堅實防線，也讓台灣民主之光照亮世界。團結台灣，「守護我們的主權國家，就從你我做起，從此時此刻做起。」（編輯：李明宗）1140624

總統賴清德（中）24日晚間在桃園應邀出席桃園市客家青年會的「在變局中堅守信念–民主、公義與未來的台灣客家論壇」，到場時向與會者揮手致意。中央社記者葉臻攝 114年6月24日

以下為賴總統演說全文：

去年520我跟美琴就職時的場景，這一年來，我一直希望，能夠團結國家，團結朝野，團結國人，共同完成三大使命。第一，延續國家生存發展，第二，保護全體國人生命財產安全，第三，照顧2300萬人民的生活。所以，我很高興接到社團的邀請，我開始了團結國家十講的活動。

很高興今天來到桃園市客家青年會，也感謝黃理事長、魏理事長與大家的邀請。

我們都很清楚，桃園是我們的國門重鎮，對國家發展非常重要。客家鄉親在桃園更扮演舉足輕重的角色，所以第二講可以來到桃園，跟客家鄉親一起討論未來國家的發展，我深感榮幸。未來我也會一如理事長所言，會率領行政團隊持續支持桃園，持續關注客家鄉親的發展。讓客家鄉親在各行各業都能夠有更好的發揮，讓桃園未來能夠更好。

非常感謝桃園市客家青年會，自從創會以來，積極參與客家公共事務，培養客家青年領袖人才，更推動客家文化創意產業，因此讓世界看見客家文化，也讓世界看見台灣。

報告第二講：團結

這張照片，大家看到是許昌街、漢口街，這條路有個名稱叫做英雄谷。英雄谷歡迎國家英雄，也只有國家英雄可以走英雄谷。這是棒球十二強冠軍隊員，他們坐的是吉普車、兩旁有警車，另外民眾夾道歡迎，而且兩邊紙花就這樣宣洩而下，這是我們政府歡迎國家英雄的典禮。也不是只有十二強棒球英雄，奧運也是，這已經成為台灣傳統。

1927年蔣渭水醫師所講，同胞須團結，團結真有力。這句話已經傳承一百年，仍然非常有力。過去蔣渭水先生成立台灣民眾黨，是希望可以自治運動的路線紛爭，現在我們要團結，為何團結？我們要抵抗外來併吞，所以我們一定要團結在一起。

守護台灣團結力量大

舉幾個台灣幾件因為團結才完成的事情。有很多事情，時間的關係，我舉幾個。

第一，守護台灣團結力量大，不管是1949年古寧頭戰役、1958年八二三砲戰，都是軍民團結不分族群，成功守住台澎金馬，因此守住中華民國。那兩場戰役是如何危險，我的叔叔就是參加八二三砲戰，從小聽他講述如何奮勇作戰，場景非常危險，將官士兵來自四面八方。

去年，我去金門參加八二三六十六週年紀念活動，坐著的這位阿嬤，從頭哭到尾，他的先生結婚沒多久就到金門參戰，不幸身亡，他是來自苗栗客家的阿嬤。你想想看，他年輕時每一年都來，年紀大了坐輪椅他也來。

站著的這一位是來自台南新化，先生跟他結婚六個月以後就到金門作戰，同樣沒有回來，每一年紀念活動他都遠從台南新化來。旁邊這位陪著他的長髮女士是阿嬤的女兒，是遺腹子。當天也有看到年輕原住民女士，我問他來悼念誰，他說是叔叔。因為他叔叔沒有結婚，也是到金門參戰就不幸身亡，所以他們家人每一年都會到金門來悼念叔叔。八二三砲戰、古寧頭戰役，是不分族群、軍民團結，共同守住台澎金馬，也因此守住中華民國。掌聲響那個年代的英雄致敬。

台灣民主化

台灣民主並不是天上掉下來，我們對民主自由人權，現在好像是水、空氣一樣的自然，但我們都很清楚，過去台灣曾經經歷過長達38年戒嚴，發生過二二八事變、白色恐怖、美麗島事件，有多少人為了要打破戒嚴，推動民主而犧牲生命，一直到今天。

台灣能夠從戒嚴時期到今天的民主，民主化的過程，也是全台灣各地不分族群團結共同努力的成果，這包括1992年國會全面改選、1996年總統全民直選、2000年首次政黨輪替，台灣人不分族群團結合作實踐主權在民、人民當家做主的權利。

成功防疫團結力量大

成功防疫也是團結力量大。COVID-19是百年來國際最重要疫情、百年大疫。美國因為疫情，死亡人數比美國參加第一次世界大戰、第二次世界大戰，韓戰、越戰各種戰爭加起來的人數還要多，可以知道這個百年大疫對全球帶來多大危險。

但是台灣防疫是贏得國際社會的肯定，固然醫護人員站在第一線，不畏艱難、也不怕危險，政府跟民間團結合作，我認為大家共同努力、團結合作才有辦法防疫成功。防疫成功展現台灣的韌性，經濟因此逆勢成長。很多國家因為這場疫情，經濟大幅衰退到現在都還沒有恢復，台灣沒有受到影響反而逆勢成長，台灣還跟世界分享我們的防疫物資、防疫經驗，讓國際社會清楚了解到台灣真的是國際社會一股良善的力量。我們為每一個父老鄉親熱烈掌聲。

國家進步團結力量大

現在的國家，是贏得國際社會肯定。國際進步也是大家共同團結成果。我們現在是世界第21大經濟體，人口數排名很後面，但我們經濟體是全世界21大經濟體；民主指數全球第12名、亞洲排名第1，世界競爭力指數第6，去年第8，進步兩名；自由度評比台灣得到94分，其中宗教自由100分，世界新聞自由指數亞洲第1，各國安全指數世界第4，亞洲第1，人類自由指數亞洲第1，經濟自由度全球第4。這是台灣不分地域、百工百業共同努力的成果。

經濟發展部分

經濟成長率4.59％，今年第一季經濟成長率超過5%，即便受到國際地緣政治衝擊，台灣總體經濟仍然表現出色。IC設計封測佔全球第2名，封裝測試全球第1，佔53％；晶圓代工，供應全球半導體製程，7奈米以下74%，3奈米以下90%以上；筆記型電腦，全球筆電超過七成來自台灣，超過五成個人電腦來自台灣；生成式AI，台灣AI伺服器佔全球市場九成，一般伺服器83%。

高階自行車台灣廠商製造佔全球55%，台灣扣件產業，螺絲、螺帽、鉚釘外銷比例超過90%，是全球第三大扣件出口國；手工具機、起子、板手、鉅子、釘槍，全球第三大手工具機出口國；大型遊艇台灣訂單名列全球第五；薩克斯風佔全球兩成，台灣是不是很厲害。經濟發展也是團結力量大。

為國爭光團結力量大

大家都知道我是統一獅球迷，陳傑憲是台灣隊隊長，為國爭光更是需要團結力量大。每一場球賽，特別是關鍵球賽，不管先發、中繼或是後援，只要一個失投，冠軍就沒有了。不管是內野、外野，只有一個漏接失誤，冠軍就沒有了。只要一個打擊，沒有適時擊出安打，冠軍也沒有了，這是團結力量大才有這樣光榮的成績，也為台灣英雄熱烈掌聲。舉這麼多例子，就是要讓大家理解團結力量大重要性，特別是人民越團結，台灣越強大，反併吞的時候我們更有力量，更需要一個團結的台灣。

人民越團結台灣越強大

1927年蔣渭水醫師喊出「同胞須團結，團結真有力」，現在就是台灣需要團結的時候。想想古今中外影響國家團結有哪些因素？可能是種姓制度，本身族群間就不平等；第二可能因為地域，第三有些國家區域，因為宗教打得頭破血流。

慶幸的是台灣這三個都不成問題，宗教自由度百分之百，也沒有種姓制度，一律平等，區域南北有點差距，未來會推動均衡台灣解決問題。但是有兩件事情會影響台灣，第一件事情就是主權，第二件事情就是國家認同。民進黨創黨理念就是要解決這兩個問題，希望台灣可以團結，團結能夠更有力量。

民進黨創黨理念就是民主，民主就是人民作主，因為要避免國家機器再度傷人，不會像過去二二八事件一樣。第二個，清廉勤政愛鄉土，就是希望能夠打造一個以台灣為主體的國家認同。第三解決族群問題，不分族群不論先來後到，只要認同台灣，就是國家的主人。第四就是愛、和平、非暴力，這也是民進黨創黨精神。有多少前輩，黨外或創黨以後的前輩，遭到迫害從來沒有要求血債血還、以暴制暴，是用愛和非暴力推動民主制度，例如二二八紀念日，全名是二二八和平紀念日。

民進黨有兩個非常重要決議文，位階等同黨綱。

第一是《族群多元國家一體決議文》，國家有很多族群，每一個族群都是國家主人，也共同建構出一個國家，這是決議文的意思。內容是各族群都是台灣主人，台灣早已是原住民族、客家人和河洛人的原鄉，更已成為外省新住民的新故鄉，外籍新移民的新天地，台灣主體性是由各族群共同參與所建構，各族群都是台灣主人，各族群語言都是台灣的語言。2004年民進黨黨代表大會通過該決議文，蔡英文總統上任之後，2019年還通過國家語言發展法，明定國家語言一律平等，不是只有華語，客語、原住民語、台語各方面都是國家語言。

另外，還有一個重要概念，中華民國認同與台灣認同應該互相接納。中華民國認同，就是國人認同中華民國，台灣認同就是有國人認同台灣為主體的國家。認同中華民國這樣的理念，看中華民國憲法第二條。中華民國主權屬於國民全體，誰是中華國民全體？具有中華民國國籍者就是中華民國國民。中華民國國民有國籍者有多少人，2300萬人，中國大陸十幾億人是嗎？不是。根據憲法他們沒有中華民國國籍，所以根據中華民國憲法認同的主體是多少人？2300萬人。台灣認同的主體有多少人？也是2300萬人。

所以台灣認同跟中華民國認同的交集就是台灣人民主體。台灣認同與中華民國認同都是對國家認同的表達方式，不應該被曲解為族群對立，應該相互尊重、理解和接納。這樣才不會為了名稱被統戰滲透，因此破壞團結。

另外一個決議文，講述國家認同，民進黨1999年通過的《台灣前途決議文》，距離今天已經有二十幾年。台灣是一個主權獨立國家，其主權領域僅及於台澎金馬與其附屬島嶼，以及符合國際法規定之領海與鄰接水域。台灣一憲法國民為中華民國，但與中華人民共和國互不隸屬，任何有關獨立現狀的更動都必須經由台灣全體住民以公民投票的方式決定。

清楚主張台灣是一個主權獨立國家，所以台灣前途決議文也是主權國家決議文。他又說任何有關獨立現狀的更動，都必須經由台灣全體住民以公民投票的方式決議， 所以台灣前途決議文也是一個獨立現狀的決議文，也是一個民主的決議文，因為你要變更現狀就要經過公民投票，不是政黨決定，也不是總統決定，而是要公民決定，所以他是一個主權決議文。民進黨所謂台獨主張在台灣前途決議文裡面就是台灣不屬於中華人民共和國的一部分。民主國家的政府跟政黨，要依循人民的意志做決定，捍衛主權、捍衛我們的國家，正式當前人民的意志。

四個堅持

根據台灣前途決議文的精神，蔡英文總統在2021年雙十國慶對全國人民發表四個堅持，一是堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途必須要遵循全體台灣人民的意志，四個堅持。

一般民眾支不支持？蔡總統發表演說之後，陸委會馬上做民調，八成民眾支持2021年蔡英文國慶談話的兩岸政策主張，對於內容裡面的四個堅持，是台灣人民的最大公約數，有七成七民眾贊成。所以這是很難得的成就，給蔡總統熱烈掌聲。

八成民意就是守護台灣維護民主穩定社會的重要力量。台灣社會這八成民意一定要發揮力量，國家才會穩，社會才會安定，國家才會持續進步，如何發揮？維護國家主權大家看，如果絕大多數國人共同主張，有八成五民眾主張台灣的未來由全體2300萬人決定，有近八成民眾認同中華民國與中瞤民共和國互不隸屬，這八成力量是守護國家、維護民主、推動國家進步的力量，八成力量一定要發揮出來。

用民主淬煉國家團結力量

用民主淬煉出國家團結的力量。這八成民意要透過一次又一次的選舉罷免、一張又一張的選票，想打鐵柱間一般，一錘又一錘，千錘百鍊百鍊成鋼，打掉雜質，淬煉出捍衛主權守護民主鋼鐵般的意志。

台灣社會已經有非常巨大的民意，要透過民主程序展現出力量，這樣的話不僅僅是在政府，也是在民意機關，這樣的話就會充分顯現出力量來。認同台灣的護台，中華民國認同的反共，變成這樣結果，台灣派和中華民國派團結反共，守護民主台灣，拒絕中華人民共和國的侵略併吞。

團結力量大，團結台灣的最大公約數，民主的核心就是在分歧中找到團結，朝野政黨應該團結在捍衛台灣主權、維護民主憲政體制、一起反共、反侵略、反併吞。

中華民國派反共、台灣派守護台灣，不反共的不是真的中華民國派，不護台的不是真台派。所以真正的中華民國派反共，真正的台派護台，反共加護台團結力量大，自然而然可以推動國家進步，也可以反併吞。

拒絕統戰守護台灣，中華民國國旗是中華民國派，台灣獨立旗是台派，共同在一起，團結反共、捍衛主權、守護民主、壯大台灣。中華民國派反共、台派守護台灣，共同團結反共，這是當今台灣已經出現的主流民意，也是台灣的最大公約數。

台灣當前的外在威脅

台灣當前受到的外在威脅，軍聞社每天都會公布共軍機艦繞台公開資訊，6/21，當天就有共機12架次，還有共艦6艘，在台灣海峽附近威脅台灣，所以共機共艦擾台也是每天都有，而且是越來越強烈。這就是為什麼我們要嚴肅面對的原因。

除了說文攻武嚇以外，還有五大國安統戰威脅。第一，中國對國家主權的威脅，文攻武嚇，用2758號決議文封鎖台灣的國際空間，第二，中國對國軍滲透及間諜活動的威脅，這幾年來國軍無論現役或退役，都是中國滲透吸收作為匪諜的對象，第三，中國也會混淆國人國家認同的威脅，每次中國的節日，都會要求在中國謀生的台灣民眾表態，說中華人民共和國是中華民國的祖國。我去年雙十節有講，中華民國幾歲，113歲、已經114歲，中華人民共和國幾歲，70幾歲而已，簡單明瞭。第四，中國藉著兩岸交流對台灣社會統戰滲透之威脅，中國是無神論者，他也用宗教來統戰，還有各種百工百業甚至基層鄰里長、民意代表等各種方式，我們心存善念要交流，他們是有計劃、有目的要對台灣進行滲透統戰。第五，中國藉著融合發展吸引台商、台青的威脅，談中國有多好，給年輕人多大的機會，但我們都很清楚中國經濟上碰到困難，年輕人失業率也比台灣高非常多，「家己揹金斗甕，閣替人看風水」。這都是統戰。

中國對台灣的文攻武嚇統戰威脅想要改變現狀，七大工業國領袖反對，不是只有美國、日本、歐盟，七大工業國每次集會都公開表達立場，台海和平穩定對國際安全及繁榮不可或缺，同時強調反對任何單方面透過武力或脅迫改變現狀的企圖。換句話說台海問題不單只是台灣問題，也是國際社會的問題，我們做好我們的責任。

為了要捍衛台灣、守護民主、保護人民，維護經濟發展的成果，我之前召開國安高層會議，定位中國為境外敵對勢力，並提出十七項因應策略，希望國人團結合作。行政院召集相關部會，有些要制定法律，有些要提出國家政策，做一個盤點，推動確保國家的生存發展。

最後，我希望讓我們的團結成為國家最堅實的防線，團結是我們國家最堅實的防線，也讓台灣的民主之光照亮世界。團結台灣，守護我們的主權國家，就從你我做起，從此時此刻做起。