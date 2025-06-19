中共懲獨22條將屆滿1年 陸委會：無助兩岸良性互動

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（中央社記者吳柏緯台北19日電）中國大陸去年6月21日公布「懲獨22條」後，陸續擴大適用對象，並公開歡迎各界舉報。在即將屆滿1年之際，陸委會強調，這種製造寒蟬效應、統戰分化舉措，無助兩岸良性互動和相互理解。

「懲獨22條」發布即將屆滿1年之際，陸委會副主委梁文傑於今天下午舉行的例行記者會做出回應並表達立場。

梁文傑指出，自「懲獨22條」發布以來，中國陸續開設懲獨專欄並提供舉報信箱，將立法委員沈伯洋、聯電創辦人曹興誠等人列入台獨頑固份子；今年3月公布中共國安部公布4名資通電軍人員的個資，並主張終身追責。

今年3月26日，國台辦設立「台獨打手、幫兇迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，並點名被舉報人包含內政部長劉世芳、立委沈伯洋、吳思瑤、黃捷、台北地檢署檢察官林達、林俊言、林俊廷、曹興誠、牙醫史書華、網紅溫子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼PYC）等11人。

梁文傑指出，今年6月5日，廣州市公安局又發布通告，懸賞通緝20名資通電軍人員；6月11日，國台辦又說，就台灣要求陸配提出除籍證明一事，「希望受打壓迫害者進行舉報，對迫害陸配的台獨打手、幫兇依法追責、依法嚴懲」。

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梁文傑強調，中共的這些懲獨措施是企圖形塑中共對台灣長臂管轄的假象，製造台灣民眾的寒蟬效應，操作對台灣的統戰分化。這些舉措對於台灣人民沒有任何的拘束力，無助於兩岸的良性互動和相互理解，也不可能改變台灣民眾捍衛自由、民主的決心。

「懲獨22條」全名為「關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，由中國最高人民法院和國安、司法部門於2024年6月21日共同發布。「意見」提出，對涉及「分裂國家」者可以進行「缺席審判」，最重可判死刑。（編輯：楊昇儒）1140619