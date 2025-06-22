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影／團結國家首講 賴總統：中華人民共和國從未統治台灣
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團結國家首講 賴總統：中華人民共和國從未統治台灣[影]

2025/6/22 19:47（6/22 20:18 更新）
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總統賴清德（圖）22日啟動「團結國家十講」，賴總統指出，今天的第一講是「國家」，因為國家興亡匹夫有責、覆巢之下無完卵。中央社記者趙世勳攝 114年6月22日
總統賴清德（圖）22日啟動「團結國家十講」，賴總統指出，今天的第一講是「國家」，因為國家興亡匹夫有責、覆巢之下無完卵。中央社記者趙世勳攝 114年6月22日
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（中央社記者葉素萍新北22日電）總統賴清德今天啟動團結國家十講首場，他從考古、歷史、談到國家定義，並援引舊金山和約強調「中華人民共和國從未擁有台灣」、「中華人民共和國從未統治台灣任何一天」。

賴總統今天啟動「團結國家十講」，首場是赴新北市「國際扶輪社3490地區第九分區聯合例會」活動，他在年會中以「國家」為主軸發表演說；賴總統抵達現場時，與會者高呼「總統好」。

影片來源：中央社

總統說，他自去年520上任以來，對外積極與友盟站在一起進行各項合作，希望讓國際社會知道台灣是一股良善力量，有能力、有意願為國際貢獻。對內他一直希望能團結國人、團結朝野、團結國家，因應各種挑戰，強化國防、經濟與社會韌性，解決面對的各項問題，特別是來自中國的併吞威脅。

他指出，今天的第一講是「國家」，因為國家興亡匹夫有責、覆巢之下無完卵。

總統提到，要有人民、土地、政府、主權這4個要素才能稱為國家，不管從哪個角度或者從國家組成4要素檢驗，「我們都是國家」，中國稱台灣不是主權國家，中國以聯合國2758號決議文宣稱擁有台灣，但是2758號決議僅處理「聯合國席次代表」問題，並沒有牽涉台灣，世界各國也都通過決議聲明2758號決議無涉台灣主權。

對於中國指台灣「自古以來」就是中國不可分割的一部分，總統援引考古資料提到，台灣自古以來就有獨立生態系，包括台南左鎮化石園區的猛獁象化石、金絲猴化石，台灣史前博物館新市南科考古館大坌坑文化等，台灣也是南島文化的起源；在馬關條約後，中國政權與台灣主權再也沒有關係。

總統強調，中華人民共和國從未擁有台灣，在日本投降後的1951年，日方在「舊金山和約」第2條第2款稱「日本政府放棄對台灣、澎湖等島嶼的一切權利、權利名義與要求」，舊金山和約並沒有把台灣交給中華人民共和國，那時中共建國才不到2年，「中華人民共和國從未統治台灣任何一天」。

總統說，中華民國、中華民國台灣、台灣，「都是我們的名字、都一樣響亮，無論用哪個名字稱呼，我們都是獨立的國家」；國家組成的4要素人民、土地、政府、主權，沒有包括名字，沒有包括有無參加聯合國，也沒有規定要有多少邦交國才是主權國家。

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另外，總統表示，中國除了文攻武嚇，還有5大國安統戰威脅，一、中國對國家主權的威脅；二、中國對國軍的滲透與間諜活動威脅；三、中國混淆國人對國家認同的威脅；四、中國藉兩岸交流對台灣社會統戰滲透的威脅；五、中國藉「融合發展」吸引台商、台青的威脅。

總統說，台灣經濟成就亮眼，自由民主表現傲人，希望全體國人攜手打拚，讓團結成為國家最堅實的防線、共同守護主權，讓國家更強、讓台灣的民主之光照亮世界。（編輯：林克倫）1140622

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總統賴清德22日啟動「團結國家十講」首場，從考古、歷史、談到國家定義，強調「中華人民共和國從未擁有台灣」、「中華人民共和國從未統治台灣任何一天」，並展示共軍機艦擾台航跡示意圖。中央社記者趙世勳攝 114年6月22日
總統賴清德22日啟動「團結國家十講」首場，從考古、歷史、談到國家定義，強調「中華人民共和國從未擁有台灣」、「中華人民共和國從未統治台灣任何一天」，並展示共軍機艦擾台航跡示意圖。中央社記者趙世勳攝 114年6月22日
總統賴清德（前排左6）22日晚間前往國際扶輪社3490地區第九分區七社聯合例會，進行「團結國家十講」首場演說，活動尾聲扶輪社成員輪流上台合影留念。中央社記者趙世勳攝 114年6月22日
總統賴清德（前排左6）22日晚間前往國際扶輪社3490地區第九分區七社聯合例會，進行「團結國家十講」首場演說，活動尾聲扶輪社成員輪流上台合影留念。中央社記者趙世勳攝 114年6月22日
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