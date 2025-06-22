黨政人士：釐清國家認同 總統團結國家首講有3亮點

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（中央社記者葉素萍台北22日電）總統賴清德今天啟動「團結國家十講」第一講，黨政人士說，賴總統以「台灣主體性」貫穿演說，釐清國家認同，談及舊金山和約時強調「中華人民共和國不曾統治過台灣」，並聚焦聯大2758號決議、台灣源自獨立生態系，以及前總統李登輝是首屆民選總統的歷史開創性地位等3亮點。

賴總統今天啟動「團結國家十講」，首場是赴新北市「國際扶輪社3490地區第九分區聯合例會」活動，他在年會中以「國家」為主軸發表演說，從考古、歷史、談到國家定義，並援引舊金山和約強調「中華人民共和國從未擁有台灣」、「中華人民共和國從未統治台灣任何一天」。

黨政人士指出，賴總統演說有3個亮點。首先是，賴總統以總統高度，公開反對中國不當曲解聯合國大會第2758號決議文，並感謝友盟力挺。總統演說時針對中國扭曲1971年聯大2758號決議文「聲稱擁有台灣」論述，並進行強有力的反駁，強調2758號決議文僅處理聯合國席次代表問題、無涉台灣，並詳列國際社會諸多友盟與國會不承認中國對台灣主權的主張。

黨政人士說，賴總統藉此凸顯台灣與友盟協力共撐民主保護傘，以及對台灣內部訴諸團結的必要，2758號決議是一個新起點，讓各國逐步正視與討論台灣的國際地位，以及台灣的國際事務實質參與空間和貢獻，強調「台灣並非中國自古以來的一部分」、「中華人民共和國從未擁有台灣」。

黨政人士指出，第2個亮點是「透過歷史爬梳，論述台灣源起於獨立生態系，強化台灣主體性」。總統演說時從歷史角度詳述台南左鎮文化與大坌坑文化等歷史作爬梳，定調台灣源起於獨立生態系，溯源出台灣是南島文化起源地，總統也舉去年出訪太平洋3個友邦國家時感受到文化同源為證。

黨政人士說，賴總統演說時進一步以台灣家族歷史為例，詳述台南的蕭壠事件、杜仔頭事件、鐵線橋事件、蚵寮事件、竹篙山事件，強調參與者都是以「竹篙湊菜刀」精神，持續對抗入侵者，再接續詳述西來庵事件、霧社事件等，也呼應賴總統多次提及的觀點，台灣民眾不分族群也不分先來後到，軍民團結守護家園抵抗侵略等理念。

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黨政人士表示，賴總統演說第3個亮點，是「尊崇前總統李登輝為台灣第一屆民選總統之歷史開創性地位」。總統演說時特地展示一張人物排列圖像，說明李登輝於1996年當選台灣首次民選總統以來，台灣共經歷李登輝、陳水扁、馬英九與蔡英文等5位、都是由台灣2300萬民眾以選票票選出的民選總統。

黨政人士說，賴總統透過揭示民主體制實際運作，以民選對比威權，以2300萬人自決凸顯民主體制的合法性，再度強調台灣有政府、主權、土地、人民，一個國家4元素皆齊備，兩岸互不隸屬為事實。（編輯：林克倫）1140622