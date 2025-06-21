總統啟動團結國家十講演說 府：直面台灣聲音

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（中央社記者溫貴香台北21日電）總統賴清德將啟動「團結國家十講」，針對不同主題說明國家面臨的挑戰以及政府因應政策。總統府發言人郭雅慧表示，這10場演講訴求「團結國家，從此刻做起」，希望直面台灣聲音，傾聽國人想法，最大化團結國家。

郭雅慧上午召開記者會表示，賴總統上任至今對外持續與國際民主友盟站在一起，深化台灣與世界的連結，展現台灣作為國際負責任一員，有能力、有意願貢獻更多。對內以具體行動，希望最大程度團結國人、團結朝野、團結國家，共同面對外來威脅。因此，從明天開始在各大社團進行「團結國家十講」。

她表示，面對國際地緣情勢的快速變化，以及威權威脅，賴總統希望直接面對社會，說明政府立場與推動的各項政策。因此，為了在當前國內外局勢快速變動下，再次凝聚與團結國人，並向大家說明政府主張，也讓更多人瞭解台灣當前面臨的各項挑戰。

郭雅慧表示，總統將在未來10場受邀出席的活動中，以「團結國家十講」為主軸，分別針對不同主題向全體國人說明國家面臨的挑戰以及政府的因應政策，訴求「團結國家，從此刻做起」，讓團結成為國家最堅實的防線。

她並說，10場主軸分別為國家、團結、憲政體制、國防、外交、兩岸、民主、和平、繁榮、均衡台灣。以國家民主憲政制度為基礎出發，從外交、兩岸、民主韌性談到台灣的經濟發展與產業布局等，深入議題核心、直面台灣社會、傾聽國人聲音、最大團結國家。

她表示，總統第一講為明天受邀出席國際扶輪社3490地區第九分區七社聯合例會活動，將在年會中以「國家」為主軸發表演說。

被問到是否因國安簡報破局後才有此一想法，郭雅慧表示，總統從520至今的重要演講，都與10個主題息息相關，也一直想表達團結國家對國家主權、維持台海和平穩定現狀的重視，「不是這幾天臨時起意」。

國民黨主席朱立倫批評總統啟動團結國家10講是在做矛盾的事情，應該先停止惡罷。郭雅慧說，選舉罷免創制複決是憲法賦予公民的權利，罷免是公民團體自決所發起的運動，沒有人可以主導，自然也沒有人可以停止，總統的態度一如既往，尊重公民團體的行動。

她進一步說，外界若要貼這些公民運動的標籤，故意扭曲是任何政黨發起策畫，這個說法既不尊重憲法也不尊重公民的權益。

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對於媒體詢問中選會昨天確定罷免投票日期，總統府今天宣布團結國家10講，若之後活動現場有人高舉大罷免標語或口號，總統的態度為何。郭雅慧表示，「團結國家十講」，總統是受邀對象，民間團體陸續表達這樣的邀請，才促成了這10場演講，總統希望執政團隊能夠直面社會積極溝通，既然是受邀對象，當然也尊重主辦單位的安排，現場秩序的維護上，尊重主辦單位的處理。

至於何時完成10場演講，她表示，總統一定利用下班時間或週六、日，目前沒有時間表。（編輯：翟思嘉）1140621