賴總統啟動團結國家十講 聚焦團結強化溝通

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（中央社記者溫貴香台北21日電）總統府發言人郭雅慧今天上午召開記者會宣布，總統賴清德將展開「團結國家十講」演講活動，第一場明天登場的是受邀國際扶輪3490地區第九分區七社聯合例會演講，主題是國家。

她說，賴總統上任以來，對外在國際關係上，希望深化台灣與世界連結；對內，持續希望團結國人和朝野以及國家。

影片來源：中央社

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郭雅慧說，賴總統一直以來在很多場合都有提到，台灣面臨國際局勢變化以及威權威脅，希望直接面對社會說明政府立場和政策，讓更多人了解台灣面臨的挑戰，也傾聽國人想法，最大化團結國家。

她表示，這十場演講以「團結國家」為主軸，將分別說明台灣面對的情勢，主題分別是國家、團結、憲政體制、外交、國防、兩岸、民主、和平、繁榮與均衡台灣。（編輯：翟思嘉）1140621