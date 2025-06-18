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國安簡報破局 賴清德：政黨可競合不能零和盼共同對外

2025/6/18 15:47（6/18 16:08 更新）
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總統賴清德。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉素萍台北18日電）總統府規劃邀在野黨領袖進行國安簡報最終破局。兼任民進黨主席的總統賴清德今天說，政黨可以「競合」，但不能「零和」。他仍然希望，未來主要在野政黨能夠一起面對國家受到的威權威脅與挑戰，共同堅定對外，捍衛台灣國家主權與民主制度。

賴總統原邀請在野黨主席今天進行國安簡報，但民眾黨主席黃國昌、國民黨主席朱立倫昨天先後宣布不參加。

民進黨下午召開中執會，賴清德說，今天上午原本邀請朱立倫和黃國昌到總統府，一起聽取「重要國家安全情勢專案簡報」，可惜未能如期成會。

賴清德表示，之所以要進行這場國安簡報，目的是想透過國安團隊說明，讓2位在野黨主席可以清楚了解，國家當前所面臨的嚴峻情勢。

賴清德表示，尤其面對中國對台灣的威脅，朝野政黨能在相同的事實基礎上，以國家利益為優先，守護國家安全為前提，共同支持完善國安制度和國防預算，包括特別預算在內，充實國家防衛能力的相關經費。

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他說，他始終相信政黨可以「競合」，但不能「零和」，政策主張可以不同，但對國家忠誠義務應該是一致的。

賴清德表示，他仍然希望，未來主要在野政黨能夠一起面對國家受到的威權威脅與挑戰，共同堅定對外，捍衛台灣國家主權與民主制度。（編輯：萬淑彰）1140618

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