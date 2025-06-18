國安簡報破局 民進黨團感謝國民黨持續奔走、指民眾黨政治操作

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（中央社記者王揚宇台北18日電）國安簡報破局，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天說，溝通過程中，感謝國民黨秘書長黃健庭持續奔走，反觀民眾黨做政治操作，是國安簡報無法舉行的主要原因之一，國家安全不敵民眾黨的政黨之私。

總統賴清德原本邀請國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌18日進行國安簡報，但兩人都不出席。

吳思瑤上午在民進黨團「國安簡報藍白拒出席，國家安全不敵政黨之私？國家利益大於政黨利益攏係假」記者會表示，賴總統相信唯有釋出充分、完整的國安資訊，才能讓在野黨領袖一起共體台灣國安的處境，一起團結支持台灣，但遺憾藍白最後拒絕出席。

吳思瑤說，民眾黨質疑籌備過程不夠嚴謹、用心，事實並非如此，因為總統府秘書長潘孟安從5月21日起，6次致電黃健庭，黃健庭也3次回電，都希望能促成這件好事，感謝黃健庭在溝通過程中的持續奔走。反觀潘孟安4次致電民眾黨秘書長周榆修，周榆修都沒有回電，黃國昌選擇用記者會的方式回應。

吳思瑤表示，賴總統配合在野黨要求調整流程，包括全程出席會議、濃縮簡報時間，騰出一個小時希望能與在野黨領袖充分對談。賴總統釋出誠意，為何黃國昌還要持續政治操作；國安沒有顏色，卻不敵民眾黨政黨之私，她呼籲黃國昌不要再政治操作。

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吳思瑤說，小鼻子小眼睛難成大器，雞蛋裡挑骨頭實在過了頭，民進黨團難以接受黃國昌這段時間對國安簡報議題的操作。

民進黨團書記長陳培瑜表示，國安簡報並非台灣獨創，全世界很多國家都有類似會議，也是由執政黨邀請在野黨共同討論，但沒有看過在野黨拒絕參加的情況。（編輯：謝佳珍）1140618