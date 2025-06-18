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國安簡報破局 黃國昌批府拿柯文哲當擋箭牌太無恥

2025/6/18 12:44（6/18 13:41 更新）
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民眾黨立委黃國昌日前議場質詢時播放疑似檢察官偵訊錄音惹議，民進黨立委王義川18日在立法院司法及法制委員會向法務部長鄭銘謙告發黃國昌涉犯偽造文書罪。黃國昌（圖）表示，鼓勵檢察官馬上啟動偵辦，他要拜讀偵辦結果的起訴書或不起訴書。中央社記者郭日曉攝 114年6月18日
民眾黨立委黃國昌日前議場質詢時播放疑似檢察官偵訊錄音惹議，民進黨立委王義川18日在立法院司法及法制委員會向法務部長鄭銘謙告發黃國昌涉犯偽造文書罪。黃國昌（圖）表示，鼓勵檢察官馬上啟動偵辦，他要拜讀偵辦結果的起訴書或不起訴書。中央社記者郭日曉攝 114年6月18日
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（中央社記者郭建伸台北18日電）總統府原規劃邀在野黨領袖進行國安簡報最終破局。民眾黨主席、立委黃國昌今天表示，總統府昨天還有臉拿前黨主席柯文哲當擋箭牌，「會不會太無恥？」他雖然遺憾但不驚訝，並抨擊總統府從頭到尾都在惡意操作。

總統府原規劃18日邀在野黨領袖進行國安簡報，不過民眾黨與國民黨昨天相繼表達不出席。總統府發言人郭雅慧昨天說，溝通大門敞開、善意仍在，持續努力，並感謝國民黨秘書長黃健庭來回溝通表達最大善意，但也質疑民眾黨，為何柯文哲可以，黃國昌卻不能閉門會議。

黃國昌今天上午接受媒體聯訪，媒體詢問，如何看待國安簡報破局後，總統府說法「捧藍打白」。

黃國昌表示，郭雅慧竟然還敢提到柯文哲，讓他感到震驚，她提到的正是被賴總統關押在土城看守所的柯文哲，總統府還有臉拿柯文哲當擋箭牌，「會不會太無恥？」柯文哲的例子充分應證民進黨政府「人前手牽手，背後下毒手」。

黃國昌表示，儘管如此，他還是記得柯文哲跟他說過的那句話，「永遠把國家利益放在政黨利益之上」，如同他昨天在記者會也說過，民眾黨永遠敞開大門，隨時樂於跟總統賴清德真誠坦率交換意見、共商國是，善意從沒改變，因為民眾黨把國家放在第一位，與民進黨把政府機關、檢調當成武器恣意追殺政治競爭對手，截然不同。

黃國昌表示，總統府昨天事後不斷透過媒體放話，惡劣程度就如同事前不斷以片面資訊操作，他雖然遺憾但不驚訝，因為總統府從頭到尾都在惡意操作。

由於郭雅慧昨天提到民眾黨沒有回電，外界討論國安簡報破局原因是否因民眾黨不夠積極。

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對此，黃國昌表示，總統府秘書長潘孟安前兩通致電給民眾黨秘書長周榆修時，是在「布達」總統府決定做法，這讓周榆修感到困惑，覺得總統府變來變去，第三通電話則是總統府向媒體公布國安簡報流程後，潘孟安才致電稱來「補電話」。

黃國昌抨擊，總統府這種充滿算計的手法，沒有一點自覺反省，事後還透過放話抹黑，相信全體國人都看在眼裡。（編輯：翟思嘉）1140618

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