挪威電視台專訪蕭美琴：危險衝突中找平衡的台灣戰貓

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩20日專電）「挪威國家廣播公司」（NRK）專訪副總統蕭美琴，稱她為「台灣戰貓」，是亞洲最有權力的女性之一，並且在世界上數一數二危險的衝突中試圖找到平衡。報導中也針對台海關係做了詳盡解釋分析。

「挪威國家廣播公司」（NRK）的國際事務分析節目Urix日前專訪蕭副總統，18日晚間在挪威TV2頻道首播。

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節目一開始便解釋，世界上風險最高的危機可能就是美國與中國因為台灣的未來直接正面衝突，並介紹蕭美琴結束台灣派駐美國代表的職務，回到台灣協助賴清德贏得總統大選。

節目稱蕭副總統為「台灣的戰貓」，是亞洲少數在權力頂端的女性，也是直接處理、面對世界上最困難、敏感的未解衝突的主要負責人之一。

節目中簡單介紹蕭副總統的背景，台美混血、日本出生，在美國度過青春歲月，後來回到台灣加入草根運動，是台灣民主化過程的一份子。

主持人問到，台灣在此衝突中抓到平衡的能力對世界來說有何重要性？記者洛特（Philip Lote）解釋，台海關係是非常敏感的，只要有一點不小心，會議中用錯字，哪怕是一點誤會都很有可能讓衝突升級。

他更強調，台灣的外交地位相當孤立，世界上主要國家與聯合國都不承認台灣，這讓台灣缺乏能夠發表意見與積極參與國際政治的舞台。

蕭副總統的「戰貓」稱號也是節目中的焦點，洛特解釋，當蕭美琴駐美時，因應中國充滿愛國主義並且具攻擊性的戰狼外交，蕭美琴採取貓的角度應對。

蕭副總統在專訪中也解釋，相較於狼，人們比較會想接近溫暖又好抱的貓，但主要是貓有能屈能伸、具有彈性的特性，貓的平衡感好，可以遊走在細微的界線上，尤其是貓雖然小但能夠跳很高，貓也很有韌性，可能有時候會消失，但總會在不被預期的地方出現，這很像台灣在國際上生存的故事。

蕭副總統表示，台灣人的性格跟貓很像，對人友善散播愛，有自己的想法，但也像貓一樣，需要有9條命才能存活。

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最後，蕭副總統呼籲包括挪威在內的歐洲國家持續支持台灣，強調「沒有國家小到不值得擁有自由」，並盼與歐洲推動更深的科技、經貿與民主合作關係。

節目中播出中國駐挪威大使館對此專訪的抗議，中國大使館表示，挪威國家廣播公司不該專訪蕭美琴，這有違挪威的一中政策。（編輯：田瑞華）1140620