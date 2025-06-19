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蕭美琴：台灣應對中共軍權擴張 打造更有效自主防衛系統[影]

2025/6/19 21:40（6/19 22:16 更新）
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蕭美琴接受美知名播客專訪副總統蕭美琴（右）近期接受美國知名Podcast主持人蕭恩萊恩專訪。（圖取自蕭恩萊恩秀 Shawn Ryan Show YouTube頻道）
蕭美琴接受美知名播客專訪副總統蕭美琴（右）近期接受美國知名Podcast主持人蕭恩萊恩專訪。（圖取自蕭恩萊恩秀 Shawn Ryan Show YouTube頻道）
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（中央社記者鄧佩儒台北19日電）副總統蕭美琴近日接受美國知名Podcast主持人蕭恩萊恩專訪時表示，中國對台灣的威脅不僅是軍事的，更包括認知戰、網攻等灰色地帶行動等混合式脅迫。面對中國海軍、軍工產能持續擴張，副總統強調，台灣持續發展不對稱戰力，打造更能有效的自主防衛系統。

副總統近日接受蕭恩萊恩（Shawn Ryan）專訪，內容聚焦在中國對台日益加劇的軍事威脅與混合式脅迫、台灣如何在全球複雜的地緣政治環境中生存，以及台灣半導體產業在全球科技供應鏈中的關鍵地位，訪談內容本週在「蕭恩萊恩秀」播出。

談及美國軍事與情報官員近年不斷示警，中國國家主席習近平要求解放軍在2027年前具備攻台能力，副總統表示，台灣政府正努力擴大不對稱戰力的投資，並推動整體社會韌性，目標是建立有效嚇阻，確保讓中國無法以低成本就能成功出兵台灣。

副總統提到，「對台灣來說，我們所做的一切，都是為了避免衝突的發生，無論是2027年、在那個時間點之前或之後」。

蕭副總統指出，中國不斷聲稱擁有台灣，並透過外交、軍事與經濟手段在全球強調這個主張，而台灣要做的是讓國際社會了解，維持台海現狀對各方都有利，包括中國，也是確保兩岸各自穩定發展的重要基礎。

副總統表示，台灣不會挑釁、破壞現狀，但也不會屈服於脅迫，中國若想「逼迫我們接受其政治體制，是不會成功的」。

面對中國海軍持續擴張、軍工產能領先全球的現況，副總統坦言，台灣確實無法在軍備數量上與中國匹敵，但強調台灣持續發展不對稱戰力的同時，也透過國防自主及創新技術，打造更能有效的自主防衛系統。

副總統說明，中國軍事擴張早在民進黨執政前就開始進行，中國不只是在台灣周邊進行軍事演習，還深入印太地區，現也有跡象顯示，中國將軍事技術外銷到歐洲與中東等地，「我們看到許中國的零件、科技，正在這些地區被應用與測試」。

蕭美琴（圖）接受美國知名Podcast主持人蕭恩萊恩訪問，強調台灣持續發展不對稱戰力，打造更能有效的自主防衛系統。（圖取自蕭恩萊恩秀 Shawn Ryan Show YouTube頻道）
蕭美琴（圖）接受美國知名Podcast主持人蕭恩萊恩訪問，強調台灣持續發展不對稱戰力，打造更能有效的自主防衛系統。（圖取自蕭恩萊恩秀 Shawn Ryan Show YouTube頻道）

副總統強調，「這是一個非常令人擔憂的趨勢」，國際社會必須認真看待中國在全球測試其軍事科技，同時也要減少過於依賴中國製的零件與設備，當供應鏈受干擾時，才不會被中國的脅迫得手。

除了中國對台的軍事威脅，副總統也指出，中國更對台發動各種灰色地帶行動，包括認知戰、網路攻擊與社會分化操作等，而為了要有效對抗這些侵擾，台灣政府努力提倡社會韌性，期盼民眾能具備自我保護的能力，在關鍵時刻不僅能減輕政府負擔，也能支援政府持續運作。

副總統表示，台灣民眾過去經歷地震等天災，普遍具備防災意識，但仍須加強急救訓練、緊急應變演練、物資儲備與避難等防災及備戰措施。她提到，過去每次災難都是軍方支援民間社會，但現在社會也必須反向思考，思考民間如何支援國防。

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副總統指出，韌性是台灣人民精神的核心，「我們走過很長的一段路，才讓台灣成為自由之地。沒有任何一個人、也沒有任何一個國家，因為太小而不配擁有自由，所以我們會堅決守護這份自由」。

「蕭恩萊恩秀」以訪談現役與退役軍人為主，聚焦於他們的戰爭經歷以及退役後的生活。現任美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在就任前也曾是節目來賓。蕭恩萊恩過去曾於美軍服役14年，曾任海軍海豹部隊隊員與中情局（CIA）合約人員。（編輯：林克倫、張若瑤）1140619

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#蕭美琴
#台灣政府
#中情局
影片來源：Shawn Ryan Show
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