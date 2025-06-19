總統：共軍施壓未因中東局勢減緩 強化監控區域安全

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（中央社記者溫貴香台北19日電）中東情勢緊張牽動印太局勢穩定，總統賴清德今天主持例行軍事會談裁示，國防部及國安團隊從現在起，全面強化對當前區域安全動態的監控。特別值得關注的是，中國在第一、第二島鏈全區域的軍事施壓並未因中東局勢而有所減緩。

總統府晚間發布新聞稿表示，鑑於近期國際地緣政治與中東地區情勢變化，賴總統下午在例行軍事會談中，再度指示國安與國防團隊持續彙報最新情資，並就近期中東地區情勢因應做出會議裁示。

總統指出，近期中東地區情勢的持續緊張，連帶更引發全球安全的連鎖挑戰，國安團隊自第一時間就持續彙報最新情資，並掌握相關情勢發展。

總統說明，從台灣乃至印太區域角度，特別值得關注的是，中國在第一、第二島鏈全區域的軍事施壓並未因中東局勢而有所減緩，山東艦、遼寧艦2個航空母艦船團連日來在第一與第二島鏈相關海面上的行動，更為印太地區帶來可觀風險，引起國際社會高度關注。

總統提到，為了確保印太安全穩定不受到破壞，近日美軍印太司令部已提升警戒等級，並密切注意相關的情勢發展。請國防部及國安團隊從現在起，全面強化對當前區域安全動態的監控，提升情報蒐集與研判能力，並與各友方保持緊密聯繫與協調，確保在任何突發狀況下都能迅速反應，維護區域的和平與穩定。

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至於中東局勢可能導致國際原物料和能源價格波動，以及全球供應鏈及航運出現變數，總統談及，他已責成行政團隊密切關注對經濟的潛在影響，提前部署穩定物價、民生及產業運作的各項措施，並持續確保金融穩定、物資及能源供應無虞。

總統強調，情勢瞬即萬變，但只要嚴陣以待，時刻警惕、堅強戰備，就能守護家園與未來。請各單位嚴格執行，有任無懈。（編輯：林克倫、張若瑤）1140619