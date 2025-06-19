中東局勢升溫 卓榮泰指示必要時採取措施穩定物價

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（中央社記者賴于榛台北19日電）以色列與伊朗衝突升溫，行政院長卓榮泰今天指示針對陸海空域的安全提高警覺，也要關注相關國家的駐台機構、組織以及代表處，避免發生事端，同時密切關注油價、民生物價，以及股市波動，必要時要適時採取措施穩定物價及民生資源。

以色列與伊朗的衝突持續升高，行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰院會中指出，最近國際情勢異常緊張，尤其中東戰火衝突情勢還在升高，政府緊盯國際情勢，部會也要共同提高警覺。

卓榮泰說，感謝國防部已經通知各軍種針對海、空、陸領域的安全提高警覺，確保和平與穩定，以及國家安全，另請海委會海巡署要確保近海、領海地區漁民以及漁船作業安全，慎重嚴防走私偷渡等行為，讓社會民心安定。

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卓榮泰指出，外交部已針對中東緊張地區的僑胞做妥善安置與安排，後續應協同內政部注意相關國家的駐台機構、組織以及代表處還有僑民等安全，避免發生事端；內政部及法務部也要針對國內治安提高警覺，嚴防各種滋擾事件。

物價波動部分，卓榮泰說，請行政院副院長鄭麗君督導的行政院穩定物價小組，密切關注油價、民生物價，以及股市波動，必要時要適時採取措施穩定物價及民生資源，並請部會持續關注國際情勢發展。（編輯：林淑媛）1140619