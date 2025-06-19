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以色列伊朗衝突升溫 賴總統指示加強戒備嚴密應處

2025/6/19 16:55（6/19 17:01 更新）
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總統賴清德。（中央社檔案照片）
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（中央社記者溫貴香台北19日電）以色列與伊朗衝突升溫，總統府今天表示，總統賴清德日前在例行安全簡報會議中，指示國安團隊及行政部門就整體情勢發展，以及在安全、國際關係及對全球總體政經情勢的可能風險，做好充分而即時的掌握，加強戒備、嚴密應處。

針對近期地緣政治及中東情勢變化，總統府發言人郭雅慧今天表示，總統賴清德日前即在例行安全簡報會議中，指示國安團隊及行政部門就整體情勢發展，以及在安全、國際關係及對全球總體政經情勢的可能風險，做好充分而即時的掌握，加強戒備、嚴密應處。

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她說，總統也請行政院持續關切國際原物料、能源油價、民生用品等相關物價維持穩定，確保民生物資供應無虞。

郭雅慧表示，面對地緣政治與國際情勢變化，政府對於相關狀況皆有全面掌握，並與各方友盟持續保持高度緊密聯繫，以維護台灣國家利益，確保民眾安全無虞，請民眾放心。（編輯：謝佳珍）1140619

#以色列
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#郭雅慧
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