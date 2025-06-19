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交戰第7日 伊朗重水反應爐遭炸、以色列醫院遇襲多處受損

2025/6/19 14:16（6/19 14:47 更新）
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伊朗德黑蘭18日冒出陣陣濃煙。（Majid Asgaripour/West Asia News Agency via 路透社）
伊朗德黑蘭18日冒出陣陣濃煙。（Majid Asgaripour/West Asia News Agency via 路透社）
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（中央社耶路撒冷19日綜合外電報導）以色列與伊朗今天再度交火，以軍警告伊朗兩座村莊的居民撤離後攻擊軍事設施。以色列則表示南部有醫院遇襲。

法新社報導，兩國史上最激烈的衝突延燒到第7天，引發外界擔憂可能演變為席捲中東的持久戰。

以色列軍方表示，今天朝伊朗首都德黑蘭周圍等地區發動「一系列空襲」，但未說明這波空襲相關細節。以色列稍早表示，已攔截一枚自伊朗發射的「可疑空中目標」。

以色列軍方今天凌晨警告伊朗兩座村莊的居民撤離，接著對「軍事基礎設施」發動攻擊。

以軍以阿拉伯語和波斯語在通訊軟體Telegram發文寫道：「以色列國防軍（IDF）向伊朗阿拉克村（Arak）與洪達卜村（Khondab）的居民、勞工與在場人員發出緊急警告，請他們在IDF打擊伊朗政權的軍事基礎設施前立即撤離。」

美聯社報導，阿拉克村內有重水反應爐，位於德黑蘭西南方約250公里處。

3月20日的空拍影像捕捉到伊朗阿拉克村重水反應爐。（Planet Labs PBC via 美聯社）
3月20日的空拍影像捕捉到伊朗阿拉克村重水反應爐。（Planet Labs PBC via 美聯社）

重水反應爐有助於冷卻核反應爐，但會產生鈽這種副產品，而鈽可能可用在製造核武上。如果伊朗選擇製造核武，除了濃縮鈾外，還能透過鈽發展核彈。

伊朗國家電視台今天報導，以色列攻擊阿拉克重水反應爐，但沒有任何輻射危險。

半官方的伊朗學生新聞網（SNN）報導，德黑蘭防空系統今天凌晨啟動，攔截德黑蘭郊外的無人機。伊朗新聞通訊社也報導，已在東北部麥什赫德市（Mashhad）逮捕18名「敵方特工」，他們在替以色列的攻擊行動製造無人機。

以色列軍方表示，以色列北部與約旦河谷（Jordan Valley）今天有警報響起，並已攔截從伊朗飛來的兩架無人機。

法新社記者說，以色列耶路撒冷（Jerusalem）和特拉維夫（Tel Aviv）今晨持續傳出爆炸聲響。伊朗媒體報導這是針對以色列的新一波飛彈攻勢。

伊朗19日發射的飛彈劃過約旦河西岸城鎮希布倫上空。（安納杜魯新聞社）
伊朗19日發射的飛彈劃過約旦河西岸城鎮希布倫上空。（安納杜魯新聞社）

以色列外交部長在社群平台X發文說，以色列南部俾什巴（Beersheba）索羅卡醫院（Soroka Hospital）遭到攻擊。院方表示多處受損，正在評估傷亡和災損狀況。

以色列非營利的緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」（Magen David Adom）今天說，伊朗最新一波飛彈攻擊造成至少32人受傷。

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總部位於華府的組織「人權活動人士」（Human Rights Activists）今天稍早表示，以色列近來空襲伊朗已造成至少639人死亡，另有1329人受傷，其中263名死者是平民，還有154名安全部隊人員喪生。

伊朗尚未更新與以色列衝突期間的死亡人數，上次在16日公布的統計數據顯示，共有224人死亡，另有1277人受傷。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1140619

以色列特拉維夫一處建築物16日遭伊朗空襲毀損。（路透社）
以色列特拉維夫一處建築物16日遭伊朗空襲毀損。（路透社）
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