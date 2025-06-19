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以伊空戰第7天 尼坦雅胡矢言消除核子和彈道飛彈威脅

2025/6/19 21:59（6/19 22:08 更新）
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以色列總理尼坦雅胡。（路透社）
以色列總理尼坦雅胡。（路透社）
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（中央社以色列俾什巴／德黑蘭19日綜合外電報導）中東夙敵以色列和伊朗空戰進入第7天。以色列總理尼坦雅胡今天矢言「消除」伊朗構成的核子和彈道飛彈威脅。

法新社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在南部城巿俾什巴（Beersheba）告訴記者：「我們致力於信守摧毀核威脅的承諾、針對以色列的核滅絕威脅。」伊朗今天的飛彈攻勢擊中當地一間醫院。

尼坦雅胡強調：「我們有雙重目標：核子和彈道飛彈。我們要將它們消除，正在完成消除這些威脅的過桯中。」

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與此同時，伊朗憲法監護委員會（Guardian Council）今天對美國提出警告，強調以任何方式支持以色列而進行干預，都會遭到「嚴厲回應」。

伊朗國營電視台引述憲法監護委員會聲明報導：「可恥的美國政府及其愚蠢總統必須清楚知道，如果他們犯下對伊斯蘭教的伊朗採取行動的錯誤，他們將會面臨來自伊朗伊斯蘭共和國嚴厲的回應。」（譯者：何宏儒/核稿：洪啟原）1140619

#中東
#尼坦雅胡
#以色列
#伊朗
伊朗飛彈19日襲擊以色列後，救援人員在以色列拉馬干市一處受損建築物內工作。（路透社）
伊朗飛彈19日襲擊以色列後，救援人員在以色列拉馬干市一處受損建築物內工作。（路透社）
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