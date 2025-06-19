專家：川普若決定攻擊伊朗核設施 如打開潘朵拉盒子

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者侯姿瑩華盛頓18日專電）美國總統川普（Donald Trump）正在考慮是否加入以色列對伊朗的攻擊行動，專家示警，美國若襲擊伊朗將有如打開「潘朵拉的盒子」，德黑蘭將視此為「宣戰行為」，這場衝突也很可能會耗盡川普剩餘的總統任期。

川普稍早在白宮被媒體問及伊朗議題時表示：「我對該做什麼有一些想法，我想在最後前一秒才做出最終決定。」

以色列為阻止伊朗的核子與飛彈計畫，13日對伊朗實施先制打擊後，雙方持續相互空襲。

歐洲外交關係協會（ECFR）分析家葛蘭梅耶（Ellie Geranmayeh）告訴美國有線電視新聞網（CNN），如果川普決定襲擊伊朗核設施，德黑蘭將視此為「宣戰行為」。

葛蘭梅耶表示，「一旦打開這個潘朵拉的盒子，我們將無法預料事態走向」，這場衝突「很可能會耗盡川普剩餘的總統任期」。

她也說，對伊朗而言，「投降並非選項」，儘管伊朗知道自己無法在軍事上取勝，但伊朗的目標是要確保這場衝突沒有贏家。

CNN今天引述消息人士報導，在川普考慮是否加入以色列對伊朗的攻擊之際，包括使用碉堡剋星炸彈摧毀位於地下深處的伊朗核設施，川普政府高層官員目前商討的重點在於，美國如何能在不捲入全面戰爭的情況下攻擊這些目標。

報導指出，對川普而言，避免延長這場始於上週的衝突已成為當務之急。消息人士透露，雖然川普願意聽取包括以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在內的各方意見，例如只有美國才能果斷終結伊朗核計畫的說法，但川普對於要陷入自己曾經矢言避免的那類海外衝突仍保有高度戒心。

一位知情人士告訴CNN，川普已檢視了美國對伊朗的攻擊計畫，但他暫時按兵不動，以觀察德黑蘭是否會在核計畫上讓步。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

消息人士指出，在川普考量各種選項之際，他曾說，不認為美國一場攻擊行動等同全面介入一場海外戰爭；川普親信也主張，果斷打擊和可能拖延衝突的更大規模行動是不同的兩件事。

在川普首個總統任期擔任美國駐以色列大使的佛里曼（David Friedman）在社群媒體發文寫道，「美國可能只會對（伊朗）福爾多（Fordow）投幾顆『炸彈之母』（MOAB），摧毀最後的核資產，然後就離開」。「炸彈之母」指的是一種大型空爆炸彈（Massive Ordnance Air Blast bomb），與炸彈之母（Mother of All Bombs）的縮寫同為MOAB。（編輯：張芷瑄）1140619