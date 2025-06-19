CNN：美官員提出多項攻擊伊朗方案 川普尚未做決定

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（中央社記者廖漢原紐約18日專電）全球關注美國總統川普是否會軍事介入進行中的以色列、伊朗戰爭，有線電視新聞網（CNN）引述不具名來源報導，美國官員仍在討論如何攻擊伊朗，但不會引起全面戰爭；各種方案都已提出，川普仍關注避免擴大戰事，尚未做最後決定。

川普（Donald Trump）、以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）近日於社群媒體激烈交鋒。以色列與伊朗連日互相飛彈攻擊，美軍如果加入以軍行動，使用GBU-57巨型鑽地彈攻擊伊朗核設施地點，甚至參戰，恐將引起2003年美國進攻伊拉克後，中東最嚴峻的衝突。

CNN引述多項消息來源報導，美國高層官員仍在討論如何攻擊伊朗目標，同時不會引起全面戰爭。

消息來源指出，川普自11日起，七大工業國集團（G7）峰會之前，已將避免以伊衝突擴大做為最重要的方針；他接受各種討論，包括尼坦雅胡認為只有美國有能力決定性終結伊朗的核武野心；但川普憂心會陷入國際衝突困局，這是他長期誓言避免的發展。

2名不具名歐洲外交官表示，部分美國盟邦上週末收到訊息，川普政府計劃觀察以色列攻擊伊核設施首週成果之後，再決定是否動員美軍資源介入戰事。

歐洲外交官指出，距離一週觀察時間還有一天，川普已表示尚未就如何行動做最後決定；美國官員今天對盟友說，未見高層官員的看法傾向哪個決定。

熟悉事件發展的消息來源表示，川普雖然還在考慮各種方案，但他不認為「美國採取攻擊行動就代表全面介入外國戰爭」。親近川普人士也提出，決定性攻擊行動並非導致衝突延長的廣泛軍事行為。

川普首任期駐以色列大使大衛．佛里曼（David Friedman）在個人社媒寫道，美國也許只要在有地下濃縮設施的福爾多（Fordow），投下幾顆大型空爆彈（Massive Ordnance Air Blast bomb，MOAB，俗稱炸彈之母），摧毀伊朗最後的核設施就離開。

大衛．佛里曼認為，伊朗及相關空域的障礙已清除，此舉不會被拖入後續戰事。

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美軍在2020年初於巴格達機場附近，獵殺伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani），但未擴大引發戰爭，這是川普在首任期間少數同意的軍事行動。親近川普人士最近幾週曾私下討論採行類似方案。

消息來源指出，川普政府官員也曾以獵殺蘇雷曼尼行動為佐證，回應美軍行動會導致局勢升高，無可控制的推論；但川普已公開排除這個選項。（編輯：陳承功）1140619