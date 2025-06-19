是否下令美軍攻擊伊朗核設施？川普拒正面回應

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓18日專電）伊朗與以色列衝突延燒之際，美國總統川普呼籲伊朗「無條件投降」但遭拒。川普今天被問及是否會下令美軍攻擊伊朗核設施時不願正面回應，僅表示「我可能會，也可能不會…沒人知道我接下來會做什麼」。

以色列為阻止伊朗的核子與飛彈計畫，13日對伊朗實施先制打擊後，雙方持續相互空襲。

外媒報導，川普（Donald Trump）昨天呼籲伊朗無條件投降後，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）今天表示，伊朗「不是投降的民族」。伊朗國營媒體稍早還上傳「手摸核彈」影片並標示文字「或許」，警告意味濃厚。

川普今天在白宮南草坪觀看豎立88英尺（約26.8公尺）高的新旗桿並接受媒體訪問。被問及是否將下令美軍攻擊伊朗核子設施，川普未正面回應，僅表示，「我可能會，我可能不會…沒人知道我接下來會做什麼」。

他還說：「伊朗現在麻煩很大，他們想談判。我就問他們，為什麼不在發生這些死亡與破壞之前跟我談判？」

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據外電報導，13日以來，已有多名伊朗高階將領在以色列空襲中陣亡，以色列空襲也導致大批民眾逃離伊朗首都德黑蘭。

據報導，一名了解內部討論情況的消息人士指出，川普和團隊正針對諸多選項進行考量，其中包括加入以色列襲擊伊朗核場址的行動。（編輯：楊昭彥）1140618