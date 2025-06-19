加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際
以色列情勢
新聞專題
以色列情勢
首頁 / 國際

美媒：川普私下已准攻擊伊朗 但最終命令未下

2025/6/19 05:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓18日綜合外電報導）華爾街日報引述3名知情人士透露，美國總統川普昨晚告訴高級幕僚，他已批准對伊朗的攻擊計畫，但暫時未下達最終命令，希望觀察伊朗當局會否放棄核子計畫。

報導引述知情人士指稱，川普盼藉威脅要加入以色列對伊朗的打擊，迫使德黑蘭滿足他的要求。他承認美國正考慮對伊朗發動攻擊，但稱他仍有可能決定不這麼做。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

據報導，一名白宮高級官員表示目前仍有多個選項，川普將持續觀察以色列的行動。

知情人士指出，儘管對潛在攻擊行動的規劃已有進展，川普可能仍傾向以外交手段解決這場危機。（譯者：陳正健/核稿：陳亦偉）1140619

川普
分析：即便美參戰轟伊朗核設施 也難速戰速決頂住川普降息壓力 聯準會再次維持利率不變
以色列情勢
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
21
更多編輯台推薦新聞：