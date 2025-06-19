美媒：川普私下已准攻擊伊朗 但最終命令未下
2025/6/19 05:38
（中央社華盛頓18日綜合外電報導）華爾街日報引述3名知情人士透露，美國總統川普昨晚告訴高級幕僚，他已批准對伊朗的攻擊計畫，但暫時未下達最終命令，希望觀察伊朗當局會否放棄核子計畫。
報導引述知情人士指稱，川普盼藉威脅要加入以色列對伊朗的打擊，迫使德黑蘭滿足他的要求。他承認美國正考慮對伊朗發動攻擊，但稱他仍有可能決定不這麼做。
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據報導，一名白宮高級官員表示目前仍有多個選項，川普將持續觀察以色列的行動。
知情人士指出，儘管對潛在攻擊行動的規劃已有進展，川普可能仍傾向以外交手段解決這場危機。（譯者：陳正健/核稿：陳亦偉）1140619
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