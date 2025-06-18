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CNN：伊朗福爾多地下核設施難毀 可防以色列空襲

2025/6/18 18:11
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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）以色列與伊朗相互空襲已持續數天，以國正力促美國參戰並轟炸伊朗福爾多地下核設施。美國媒體指出，福爾多核設施的主體位於地下深處，可抵禦任何已知的以色列空投炸彈。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，從最近的衛星影像來看伊朗福爾多燃料濃縮廠（Fordow Fuel Enrichment Plant），有5條隧道深入山群之中。

這座位於伊朗聖城科姆（Qom）附近的隱密核設施戒備森嚴，從2009年首次公諸於世以來，就引發各界對於其真實性質和規模的臆測。

CNN對於福爾多地下核設施的瞭解，很大一部分來自以色列情報機構多年前竊取的一批伊朗文件。

根據估計，福爾多核設施主體部分位於地下80至90公尺深處，可抵禦任何已知的以色列空投炸彈，因此從空中摧毀該設施幾乎是不可能。

美國Axios新聞網引述消息人士的說法報導，美方高層透露，美國總統川普（Donald Trump）認為摧毀伊朗福爾多地下濃縮設施所需的「碉堡剋星」炸彈，是迫使伊朗達成協議的關鍵籌碼。

美國擁有這種「碉堡剋星」炸彈，而以色列卻無，以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）正力促川普參戰並轟炸福爾多核設施。

伊朗領導階層正飽受以色列一連串毀滅性空襲的打擊，一些分析人士認為，伊朗可能正急於把福爾多濃縮鈾庫存轉化為原子彈。

以色列近日已經把目標鎖定在福爾多核設施，但根據國際原子能總署（IAEA）說法，迄今為止，以色列要麼不願意破壞該設施，不然就是沒有能力這樣做。

德黑蘭當局長期以來一直堅稱其核子計畫目標是和平的，但福爾多核設施一直是各界關切伊朗野心的核心重點。

2009年時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）說道：「該設施的規模與結構跟和平計畫不符。」當年他和法國總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）及英國首相布朗（Gordon Brown）共同向全世界公開福爾多核設施的存在。

就在歐巴馬宣布這項消息的幾天前，伊朗顯然知道西方國家已經瞭解該設施，並告知國際原子能總署他們希望打造一處新的燃料濃縮設施。但當時，福爾多核設施已經建造多年了。

美國及盟邦尚未提供福爾多核設施何時開始施工建設的詳細資訊，但從公開的歷史衛星圖像來看，最早可追溯至2004年。

國際原子能總署則指出，他們掌握的更多影像顯示，早於2002年該設施就開始建設施工。

設於華府的科學暨國際安全研究所（Institute for Science and International Security）負責人歐布萊特（David Albright）表示：「他們（伊朗人）的想法是，在該設施生產武器級鈾，並從伊朗民用核計畫取得低濃縮程度的鈾。」

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德黑蘭當局2009年10月致函國際原子能總署，信中解釋說，決定在該處建造地下核設施是因為「伊朗面臨軍事攻擊威脅」。

伊朗當時還告訴國際原子能總署，福爾多設施最多可容納3000台離心機。（譯者：陳彥鈞/核稿：楊昭彥）1140618

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