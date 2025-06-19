伊朗近武器級高濃縮鈾下落不明 IAEA：目前無法掌握

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（中央社維也納18日綜合外電報導）聯合國核監督機關國際原子能總署表示，目前無法掌握伊朗接近製造核彈的高濃縮鈾庫存位置，因為以色列持續對伊朗發動攻勢，使稽查人員的相關工作受阻。

彭博（Bloomberg News）報導，伊朗擁有足以製造10枚核彈頭的409公斤高濃縮鈾（HEU），理論上應在國際原子能總署（IAEA）封條的封存下，存放於伊朗第3大城伊斯法罕（Isfahan）一處地下設施。

不過，IAEA署長葛羅西（Rafael Mariano Grossi）今天指出，鑒於德黑蘭當局曾警告，若以色列發動攻擊，可能轉移這批高濃縮鈾至他處，IAEA目前無法確認這些庫存的下落。

彭博電視（Bloomberg Television）問及這批高濃縮鈾的位置時，葛羅西回應：「我不是非常確定。所有核設施在戰爭期間關閉，無法進行稽查或其他標準作業。」

葛羅西的說法，凸顯襲擊伊朗核子基礎設施會造成的主要兩難困境之一：以色列的轟炸無疑影響伊朗生產新一批濃縮鈾的能力，但也使國際社會失去對既有濃縮鈾庫存行蹤的掌握。這些庫存可能很快就會被提煉至製造武器等級。

葛羅西還提到，伊斯法罕「持續遇襲，一些建物受到影響」。

以色列上週對伊朗展開攻勢前，IAEA稽查人員每天造訪伊朗核設施數次進行確認。然而，葛羅西談到，伊朗當局目前尚未通知IAEA他們計劃實行何種「特別措施」，以保護高濃縮鈾庫存不受攻擊。

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他說：「我們尚未收到任何相關詳情的通知，也不清楚那些額外保護措施是什麼。」

IAEA持續透過衛星影像監控伊朗核設施，迄未發現任何伊朗試圖轉移高濃縮鈾庫存的跡象。若伊朗這麼做，將嚴重違反其在「禁止核子擴散條約」（Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT）需履行的義務。（譯者：洪啓原/核稿：洪培英）1140619