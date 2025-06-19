以色列防長：狙殺伊朗最高領袖哈米尼列戰爭目標
2025/6/19 21:24（6/19 22:08 更新）
（中央社以色列荷隆19日綜合外電報導）伊朗今天以飛彈攻擊以色列南部俾什巴鎮、導致當地的索羅卡醫院逾70人受傷並且造成醫院受損之後，以色列國防部長卡茲聲稱，伊朗最高領導人哈米尼「已經不容於世」。
法新社報導，卡茲（Israel Katz）在特拉維夫（Tel Aviv）附近的荷隆（Holon）告訴記者：「哈米尼（Ali Khamenei）公然宣稱他要摧毀以色列—他親自下令對醫院開火。他把消滅以色列國視為一項目標，這樣的人已經不容於世。」
伊朗最新一波飛彈攻擊造成以色列南部主要醫院俾什巴鎮（Beer Sheva）索羅卡醫院（Soroka Hospital）以及特拉維夫附近兩座城鎮多棟住宅大樓受損。
根據以色列衛生部，至少有240人受傷，其中4人傷勢嚴重。多數傷者傷勢輕微，包括索羅卡醫醫院的70餘人。
以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在X平台發文說，「我們會讓德黑蘭的暴君們付出慘痛的代價」。
伊朗則表示，這次飛彈襲擊主要目標是以色列的一處軍事和情報基地，並非醫療設施。
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國營伊朗通訊社（IRNA）報導：「這次攻擊主要目標是鄰近索羅卡醫院的以色列國防軍指揮與情報基地（Israeli Army Command and Intelligence Base）以及加夫－亞姆科技園區（Gav-Yam Technology Park）內的國防軍情報營區（Army Intelligence Camp）。」
報導並稱，該醫院僅受爆炸衝擊波波及，而軍事設施才是「直接、確切的目標」。（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1140619
影片來源：中央社
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