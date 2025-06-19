以色列突襲伊朗 連3天3架神秘貨機自中國飛往中東

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（中央社倫敦18日綜合外電報導）以色列13日對伊朗發動奇襲，隔天有架貨機自中國起飛，第2天，第2架飛機從一座沿岸城市啟航，16日又有一架飛機升空，這次從上海起飛，3來天有3趟航班往西飛向中東。

英國「每日電訊報」（The Daily Telegraph）報導，數據顯示，這些航班每一架都沿著中國北部往西飛行，穿越哈薩克後南下進入烏茲別克與土庫曼，在接近伊朗時消失在雷達上。

更增添神秘感的是，班機計畫顯示最終目的地是盧森堡，但這些飛機似乎並未飛到歐洲天空附近。

在伊朗與以色列持續交戰之際，各界可能關切中國往伊朗方向運送何種物品。

航空專家指出，這些航班使用的是波音（Boeing）747型貨機，這類飛行通常是用來運送軍事裝備與武器，並常受僱來運送政府合約訂單。

英國艾克斯特大學（University of Exeter）講師吉塞利（Andrea Ghiselli）專研中國與中東和北非的關係。他說：「這些貨機無疑會引起極大關注，因為外界預期中國可能會採取行動來協助伊朗。」

中國與伊朗是戰略夥伴，主要立場是反對美國主導的世界秩序，並支持全球外交進入新的「多極階段」。

伊朗也是中國主要能源供應國之一，每天運送多達200萬桶石油，因此北京可能設法支持伊朗並讓局勢穩定下來，也就不足為奇了。

吉塞利說：「當前政權的垮台將造成嚴重打擊，可能會在中東製造很多不確定性，最終損及中國的經濟與能源利益。」

「此外，在伊朗，可能有很多人預期中國將提供某種協助。」

中國過去曾無視國際批評向伊朗供應物資，像是運送數以千計噸的彈道飛彈材料，而這些材料可讓伊朗用在研發核子武器上。

不過，在關鍵時刻，專家說北京可能會謹慎行事。

每日電訊報指出，美國是以色列最堅定的盟友，如果中國直接涉入以伊衝突，可能會破壞中國穩定美中關係的任何機會。北京尚未從美中貿易戰中恢復過來。

吉塞利說：「中國軍事硬體的出現將使這一切變得不可能，尤其是已有一些人主張美國參戰，同時藉由攻擊伊朗來遏制中國。」

以色列國家安全研究所（Institute of National Security Studies）的中國與中東專家蓋林（Tuvia Gering）表示，儘管中國公開向德黑蘭運送防禦物資的「可能性依舊很低」，但「不應忽視這個可能性，且必須密切監控」。

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除非經過獨立檢查，否則不太可能確切得知貨機載了哪些物品。根據可公開取得的航班數據，在之後的航班中，部分飛機似乎從沿著土庫曼與伊朗邊界的同一個地區起飛，飛往盧森堡。

營運這些飛機的盧森堡貨運航空公司（Cargolux）表示，這些航班沒有使用伊朗空域，但該公司也沒有回答有關這些飛機運載何種物品的問題。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1140619