AIT籲準備避難包 美國務院：支持台灣推動全社會韌性

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓18日專電）AIT高雄分處日前一篇「避難包文」引發關注，至於這是否代表對區域情勢有新的評估，美國國務院今天表示，台灣位於天災多發地區，美國支持台灣推動全社會防衛韌性。AIT前處長酈英傑也說，這只是重申對海外美國公民的建議。

美國在台協會（AIT）高雄分處11日於臉書發布避難包開箱文，其中必備品包括飲用水、食物、醫療用品、保暖衣物及手機充電器等，「平時多一分準備，危急時刻多一分安心」。

美國國務院一名發言人對此向中央社表示，台灣位於易發生天然災害的地區。無論是鼓勵個人為地震或颱風做好防災準備，美國都支持台灣推動全社會韌性的努力。

「避難包文」上架後引發討論，累積近600則留言，前AIT副處長王曉岷（Robert Wang）不願多加揣測發文目的，只說「有趣的是，這項訊息竟然只在高雄發布」。

前AIT處長酈英傑（Brent Christensen）則不會將「避難包文」解讀為非常重大的事件。

他上午以電子郵件回覆中央社提問表示，這只是重申長期以來對海外美國公民的建議，也就是隨時做好準備，以便因應需要迅速撤離的緊急情況，例如重大自然災害、政治動盪或其他嚴重的安全問題。

美國政府的社群媒體指導原則方面，酈英傑說，像AIT這類海外機構在發布訊息時有一定的自由度，只要內容與現行的美國政府政策指南一致即可。

他也提到，新政策聲明通常是由國務院發布，並需經過國務院內部及其他機構的大量審批程序。

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國防部2023年公布最新「全民國防應變手冊」，呼籲民眾平時應備妥「個人緊急避難包」，以利戰時迅速攜帶前往避難，維持生存基本需求。

緊急避難包內容包括重要證件影本、可保存的簡易飲食、慢性病和急救用藥及收音機等。（編輯：張芷瑄）1140619