美國最新威脅評估：中共解放軍加快對台軍事行動節奏

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓25日專電）美國國家情報總監辦公室今天發布30頁的全球威脅評估報告，內容約有1/3涉及中國，並提到北京在攻台能力方面可能正取得「穩定但不均」的進展；解放軍正加大對台灣周邊軍事行動的規模、範圍及加快節奏。

這份「2025年美國情報社群年度威脅評估」的「台灣與海事衝突」項下，提到中國和台灣之間的衝突將干擾美國獲得對全球經濟至關重要的貿易及半導體科技的機會。

報告說，即使美國不涉入這類衝突，也可能對美國及全球經濟安全利益造成重大且代價高昂的後果。

報告指出，北京正透過向各國施壓來降級與台灣的外交關係，及支持中國的統一目標以孤立台灣。2016年以來，台灣邦交國數量已從22減少到12，而剩餘的邦交國中，有幾國容易受到中國壓力的影響。

根據報告，中國正在增強為兩岸戰役準備的軍事能力，同時也利用武裝部隊對台灣施加持續的壓力。解放軍在試圖奪取台灣、嚇阻並在必要時擊敗美國介入的能力方面，可能正在取得「穩定但不均」（steady but uneven）的進展。

美國國家情報總監辦公室表示，北京將繼續以經濟脅迫向台灣施壓，如果看到台灣採取正式獨立的步驟，可能會拉高脅迫強度。中國可能會暫停優惠關稅條款，選擇性地禁止台灣向中國出口，或任意執行相關規定。

美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）等情報官員上午出席參議院聽證會時強調，情報社群認為中國是美國「最有實力的戰略競爭者」。在中國國家主席習近平領導下，中國力求將自己定位為世界舞台上的經濟、科技及軍事領先大國。

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加巴德說，雖然中國希望與美國及川普政府發展和維持關係，以促進利益並避免衝突，但中國正在建立軍事能力，部分原因是為了在推進與台灣統一的問題上，與美國發生軍事衝突時取得優勢。

她也說，中國軍隊也在擴大亞太區域的部署，聚焦東海及南海的爭議領土。（編輯：陳慧萍）1140326