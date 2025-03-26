加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

美國最新威脅評估：中共解放軍加快對台軍事行動節奏

2025/3/26 09:56（3/26 10:44 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
海軍左營艦18日監控中國人民解放軍海軍052C型飛彈驅逐艦長春艦。圖為由左營艦上所拍攝畫面。（國防部提供）
海軍左營艦18日監控中國人民解放軍海軍052C型飛彈驅逐艦長春艦。圖為由左營艦上所拍攝畫面。（國防部提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞華盛頓25日專電）美國國家情報總監辦公室今天發布30頁的全球威脅評估報告，內容約有1/3涉及中國，並提到北京在攻台能力方面可能正取得「穩定但不均」的進展；解放軍正加大對台灣周邊軍事行動的規模、範圍及加快節奏。

這份「2025年美國情報社群年度威脅評估」的「台灣與海事衝突」項下，提到中國和台灣之間的衝突將干擾美國獲得對全球經濟至關重要的貿易及半導體科技的機會。

報告說，即使美國不涉入這類衝突，也可能對美國及全球經濟安全利益造成重大且代價高昂的後果。

報告指出，北京正透過向各國施壓來降級與台灣的外交關係，及支持中國的統一目標以孤立台灣。2016年以來，台灣邦交國數量已從22減少到12，而剩餘的邦交國中，有幾國容易受到中國壓力的影響。

根據報告，中國正在增強為兩岸戰役準備的軍事能力，同時也利用武裝部隊對台灣施加持續的壓力。解放軍在試圖奪取台灣、嚇阻並在必要時擊敗美國介入的能力方面，可能正在取得「穩定但不均」（steady but uneven）的進展。

美國國家情報總監辦公室表示，北京將繼續以經濟脅迫向台灣施壓，如果看到台灣採取正式獨立的步驟，可能會拉高脅迫強度。中國可能會暫停優惠關稅條款，選擇性地禁止台灣向中國出口，或任意執行相關規定。

美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）等情報官員上午出席參議院聽證會時強調，情報社群認為中國是美國「最有實力的戰略競爭者」。在中國國家主席習近平領導下，中國力求將自己定位為世界舞台上的經濟、科技及軍事領先大國。

google news透過 Google News追蹤中央社

加巴德說，雖然中國希望與美國及川普政府發展和維持關係，以促進利益並避免衝突，但中國正在建立軍事能力，部分原因是為了在推進與台灣統一的問題上，與美國發生軍事衝突時取得優勢。

她也說，中國軍隊也在擴大亞太區域的部署，聚焦東海及南海的爭議領土。（編輯：陳慧萍）1140326

#中國
#台灣
#台海
#美國
延伸閱讀
華爾街日報：中國為包圍台灣作準備 恐採5大步驟美軍印太司令：共軍恐以軍演掩護武力犯台美國國會兵推中國犯台 學者估美軍馳援前台灣須撐一個月華郵專欄作家揭美軍計劃「地獄景象」挫中共犯台 以無人武器爭取時間歐盟關切中國軍演 重申維護台海現狀為直接利益南非降級台駐處 美：中國扭曲聯大2758限制他國與台互動美情報首長：中國是美國最大軍事與網路威脅
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：