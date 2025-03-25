美眾議員擬推台灣盟友基金法案 助台穩邦交抗中脅迫

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓24日專電）聯邦眾議員克利什納穆希今天預告，他計畫短期內再次提出跨黨派的「台灣盟友基金法案」，透過發展援助支持因與台灣建立關係而容易受到中共壓力的國家，反駁中共「台灣無法在國際社會中發揮作用」的論述。

民主黨籍的克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）今天在華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）線上「北京如何誘使台灣外交夥伴轉向」的研討會上宣布，將提出「台灣盟友基金法案」（Taiwan Allies Fund Act）。

他開場便指出，中共的策略是收買台灣的夥伴，這是微妙但蓄意且危險的行為，意在破壞全球民主及發展。

克利什納穆希以諾魯為例，指台灣提供大量的財務支持，但諾魯在台灣總統選舉後轉與中國建交，這顯示北京意圖懲罰台灣的民主選擇。「這種情況不能持續發生」；北京樂見台灣邦交國的數量降至零。

2024年，台灣總統大選剛落幕，諾魯就以 聯合國2758號決議 聯合國大會第2758號決議 決議全文： 大會決議 2758（26）．恢復中華人民共和國在聯合國的合法權利 大會， 回顧聯合國憲章的原則， 考慮到，恢復中華人民共和國的合法權利對於維護聯合國憲章和聯合國組織根據憲章所必須從事的事業都是必不可少的， 承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表，中華人民共和國是安全理事會5個常任理事國之一， 決定：恢復中華人民共和國的一切權利，承認她的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法占據的席位上驅逐出去。 1971年10月25日，

第1976次全體會議 資料來源：聯合國 看更多 關閉 以及「一中原則」等理由與台灣斷交，轉向中國。

克利什納穆希表示，面對這些威脅，美國必須全力保護台灣的國際正當地位。台灣不僅是全球重要的夥伴，還在公共衛生、科技和經濟發展方面做出重要貢獻。美國也必須盡一切努力，為台灣爭取加入國際論壇，合作展開反映美台共同價值的發展計畫。

「為了實現這些目標，國會需要扮演重要且必要的角色」，克利什納穆希說。因此他將提出這項法案，授權行政部門向與台灣有正式關係，或無邦交但關係密切的國家提供關鍵發展援助。

他說，這項法案不只維護台灣的國際空間，還促進了一個全球環境，讓各國在不受脅迫的情況下作出主權決定。

克利什納穆希今天並未提到法案細節，但根據上屆會期未能在國會成功闖關的同名法案，美國政府將提撥一筆3年期共1.2億（約新台幣39.65億元）美元的基金，協助受到中國報復，但「缺乏經濟或政治能力有效因應」的國家。

這筆基金將是「對抗中國影響力基金」的一部分，符合條件的國家將有資格每年獲得500萬美元資金。

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克利什納穆希3歲時隨家人從印度移民美國，2016年當選國會議員，現任美中戰略競爭特別委員會（House Select Committee on China）的首席議員，成為史上首位領導國會委員會的南亞裔美國人。

克利什納穆希在國會扮演跨黨派挺台倡議的靈魂人物，除了主導台灣盟友基金法案，也力挺台灣高度關注的台美快速雙重稅收減免法案。（編輯：唐佩君）1140325