川普籲拉高軍費開支 俞大㵢：台灣不是伸手牌

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（中央社台北20日綜合外電報導）面對美國總統川普要求台灣等夥伴承擔區域防務、拉高軍費支出等，駐美代表俞大㵢表示，台灣不會為了抵禦中國當個不勞而獲的伸手牌，而是採取合作措施來強化國防安全。

彭博報導，俞大㵢19日在華盛頓受訪時表示：「我們不是不勞而獲、搭便車的人，我們不是只想等著被人拯救。」他引用川普最喜歡的一句外交政策口號補充說：「透過力量實現和平（Peace Through Strength）是我們擁護的信念。」

俞大㵢說，台灣持續與美國官員討論可以購買哪些美國製造的武器，最適合對更大敵人展開「不對稱」戰爭。他說，台灣官員也在與矽谷國防科技新創公司洽談。

此外，他還說，台灣政府正在「改造」其軍事儲備和民防準備，同時確保其能源網路和糧食供應能夠承受中國孤立台灣的任何舉措。

彭博經濟研究（Bloomberg Economics）去年估計，台海若爆發戰爭，全世界將付出約10兆美元（約新台幣311兆元）代價，而半導體製造業的損失將透過全球供應鏈和市場蔓延。

川普在競選期間表示，台灣應向美國支付國防費用，最近還說，台灣應該將軍費開支增加到國內生產毛額（GDP）的10%，遠高於美國和其他北大西約公約組織（NATO）成員國。總統賴清德上個月排除大幅增加軍費開支的可能性，而是建議先以從2.45%提升到3%為目標。

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俞大㵢說：「我們正在盡己所能。」

在川普關稅威脅下，台灣科技公司擴大赴美投資的計畫，包括台積電加碼對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠等，俞大㵢說，台灣是川普振興美國製造業「不可或缺的合作夥伴」。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1140320