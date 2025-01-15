中國操作假訊息欲破壞邦交 駐吐瓦魯大使館嚴厲譴責

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淳卉雪梨15日專電）中國近日加強在南太平洋的宣傳攻勢。中國官媒發布影片，操作吐瓦魯居民言論，宣稱與中國建交能促進發展。對此駐吐瓦魯大使館嚴厲譴責中國遂行認知作戰，企圖破壞台吐外交關係及民主價值的行為。

同時，中國駐澳洲大使肖千投書澳媒，指責澳洲媒體散布對台議題錯誤論調。澳洲學者警告此為中共論調宣傳，籲澳洲政府與媒體表態反對。

中國環球電視網（CGTN）作為中國官媒的外語國際頻道，近期發布了兩部影片，分別名為「吐瓦魯居民說台灣是中國的一部分」（Tuvalu residents say Taiwan is part of China）及「受中國文化啟發的吐瓦魯學生的生活」（Tuvaluan student's life inspired by Chinese culture）。

影片中，一位被標註為吐瓦魯教師的男子表示，「根據聯合國2758號決議，台灣是中國的一部分，這是國際社會普遍共識」，並稱與台灣的邦交關係主要是象徵性，並未帶來實質的經濟或社會效益，強調與中國建交符合國際規則並能帶來發展機會。

另一位吐瓦魯學生則在影片中表示，她喜愛中國文化，稱中國產品品質好、價格合理，尤其是智慧型手機等電子產品，並讚揚中國的建設技術及其對氣候變遷的貢獻。

對此，駐吐瓦魯大使館今嚴正聲明，強調充分體認多元認同和言論自由是民主的核心價值，但台吐兩國政府絕不姑息，更嚴厲譴責中國操弄假訊息，遂行認知作戰，企圖破壞台吐外交關係及民主價值的行為，也呼籲各界要時時警惕中國與民主制度背道而馳的舉措。

此外，中國的宣傳戰也延伸至澳洲。肖千於14日投書澳洲主流媒體「澳洲金融評論報」（Australian Financial Review，AFR），以「台灣屬於中國7項事實」（Seven truths on why Taiwan always will be China’s）為題，指責澳洲媒體提供平台散布台灣相關的錯誤觀點，及宣稱台灣自古屬於中國，以及聯大第2758號決議不容曲解等立場。

此前，肖千於2024年12月23日接受「澳洲人報」（The Australian）專訪，談及台灣議題。不過，該專訪同時刊登了駐澳大利亞代表徐佑典的回應；澳台工商委員會副主席羅文凱（Rowan Callick）更於1月2日在該報撰文，駁斥肖千對台灣的多項錯誤論述。

駐澳大利亞代表處昨晚發布聲明，以5點駁斥肖千言論，強調中華民國（台灣）與中華人民共和國互不隸屬的事實，批評中國對內壓迫與對外威權擴張、北京當局更無視總統賴清德及台灣政府在兩岸關係的善意，並指責中國在國際間以「一個中國」誤導視聽，惡意扭曲他國的「一中政策」，誤導國際社會對台灣地位的看法，特別是錯誤曲解1971年聯大第2758號決議。

透過 Google News 追蹤中央社

澳洲學者也透過社群媒體為台灣發聲。澳洲戰略政策研究所（ASPI）執行長巴錫（Justin Bassi）昨在X平台上指出，肖千的投書是中共宣傳的一部分，並提到澳洲聯邦參議院的跨黨派動議已駁斥其多數主張。他呼籲澳洲政府及AFR應明確反對這些言論。

ASPI資深研究員戴維斯（Malcolm Davis）也表示，台灣擁有約2400萬人口，台灣人民應擁有選擇自己未來的權利，而不是被北京違背意願地強行統一。（編輯：唐佩君）1130115