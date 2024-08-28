南太島國遊走大國博弈 美澳反制中國伸黑手

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（中央社記者楊淳卉雪梨28日專電）中國透過索羅門群島等太平洋島國，試圖在今年於東加王國舉行的第53屆「太平洋島國論壇」中排除台灣未來參與的地位，將地緣政治競爭再搬上檯面；但澳洲與美國等傳統盟友也加強在南太外交及安全合作，以維持其影響力。

太平洋島國的重要性不僅在於其獨特的地理位置，更是因其在海運路線、電信基礎設施及關鍵資源等方面的重要性，使其成為各大國追逐的國際安全與經濟利益的關鍵地區。

美國、澳洲和紐西蘭在這地區的政治與發展合作中長期占據主導地位，然而，隨著中國崛起，對太平洋地區安全、基礎設施及經濟等戰略領域的投資不斷增加，該地區的力量平衡正在發生變化。

與此同時，澳洲與美國等傳統盟友也在加強在太平洋地區的外交及安全合作，以維持其影響力。

包括美國在部分太平洋島國重新設立大使館、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在2022和2023年的南太平洋訪問，及美國2022年宣布協助打擊太平洋非法捕魚活動等，這些舉措都是其應對中國影響力擴大的行動之一。

面對美、澳反制，中國近年逐漸改變作法，對具有戰略意義的國家和部門為主要目標，包括近年奪走台灣邦交國，如索羅門群島等。

在安全方面，2022年，太平洋島國論壇成員國拒絕了與中國擬推動的多邊安全協議，轉而支持「太平洋大家庭」（Pacific Family）的警務協議，更促使北京加強對區域內個別國家的拉攏。

在援助部分，澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）2023年的報告指出，中國已減少對太平洋島國的大規模基礎設施發展融資，但這並不意味著其影響力減弱，而是轉向「小而美」的戰略，更具政治針對性。

根據報告，澳洲仍然是南太地區最大的捐助國，占該地區官方發展融資（ODF）總額的約40%，其次是亞洲開發銀行、中國、紐西蘭和日本。澳洲更多地將衛生和教育作為優先事項，並逐步增加氣候發展融資，日本則在氣候專案中處於領先地位。

隨著戰略競爭升級，太平洋島國也在加強與大國的雙邊及多邊外交接觸，試圖在大國之間取得平衡，但同時面臨著債務負擔、社會動盪以及氣候變遷等多重挑戰。

中央社盤點重點南太平洋島國態度，及中國、澳洲、美國間在太平洋地區的角力現況。

●索羅門群島（Solomon Island）：南太島國唯一與中國簽署「安全協議」國家

2019年，索羅門群島時任總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）上任半年後，與台灣斷交並轉向中國。2024年選舉，索羅門群島再次選出親中總理，曾與中國簽署建交公報的前外長馬內列（Jeremiah Manele）成為新領袖，他並在7月訪問中國，與中國國家主席習近平會面後，多次呼應中國「一中原則」論述。

2025年第54屆「太平洋島國論壇」將在索羅門群島舉辦，屆時台灣代表團能否如往例前往，仍待觀察。

對中國關係上，中國對在加深索羅門群島安全聯繫大有斬獲，成為中國將觸角伸向其他南太島國的重要基礎。

2022年，中國與索羅門群島簽署「安全協議」，允許中國軍艦艇在索羅門群島停靠。索羅門為南太平洋島國唯一與中國簽署「安全協議」之國家。不過，澳洲對此協議透明度表達擔憂。

2023年7月，中國與索羅門群島簽署「警務合作協議」，兩國升級為「全面戰略夥伴關係」。

中國也投資索羅門群島基礎建設。2023年，中國鉅資資助索羅門群島籌備該年在索羅門群島舉辦的第17屆「太平洋運動會」，包括在其首都荷尼阿拉（Honiara）建立一座新體育館。

馬內列7月訪問中國後，稱中國將向索羅門政府提供1.7億索元（約新台幣3.78億元）資助。

與澳洲關係方面，索羅門棄台灣轉向中國及安全合作，引發美、澳擔憂，加大了與太平洋島國接觸。

例如在電信基礎建設，2018年7月，澳洲、索羅門群島及巴布亞紐幾內亞達成海底電纜協議，被視為澳洲遏止中國在南太擴張的行動。

安全方面，2017年8月，澳洲與索羅門群島簽署新的安全協議，允許澳洲警察、國防及相關人員在緊急狀況時，迅速部署於索羅門群島，索羅門稱澳洲是索國「安全夥伴首選」。

澳洲並延長部署在索羅門群島的國際援助部隊（SIAF），為索羅門群島2023年舉辦之「太平洋運動會」及2024年大選提供安全支援。

澳洲也為索羅門群島最大援助國。根據澳洲外交部，澳洲退出索羅門群島援助團（RAMSI）後，自2017年透過發展計畫，向索羅門群島在司法、衛生、教育、農業、性別、安全等領域提供超過8億澳元（約新台幣176億元）。

至於美國行動，2023年2月，時隔30年，美國宣布重啟在荷尼阿拉的大使館，被視為與中國抗衡。

●巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）：試圖在美澳中大國角力保持平衡

巴紐因其在太平洋和東南亞之間的戰略位置而成為中美競爭的焦點。該國接受了來自中國的大量基礎設施投資，但同時也得到了美國和澳洲的軍事、安全及經濟支持。

巴紐試圖在大國角力保持平衡，巴紐總理馬拉普（James Marape）2月訪問澳洲時特別表示，巴紐經濟成長將使澳洲更安全，但不意味巴紐可以忽視中國提供巨大商業機會。

巴紐面臨著內部政治不穩和經濟挑戰。在安全層面上，中國有意與巴紐簽署安全與警務合作，不過巴紐仍偏向維護與澳洲、美國等傳統安全夥伴關係。

今年1月，巴紐首都莫士比港（Port Moresby）發生至少25人喪生暴動，中國提出與巴紐簽署安全與警務合作，不過巴紐外交部長特卡欽科（Justin Tkachenko）表示可能拒絕，因不想重複或損害與傳統盟友澳洲、美國已存在的安全協議。

中國也在巴紐投資建設，包括在巴紐首都的唐人街投資一連串建案，包括耗資4億1400萬美元（約新台幣127億元）的電影院、旅館、餐廳等。

2023年7月，中國銀行在巴紐設立第一個辦事處，被視為深化與巴紐貿易關係的行動。中國是巴紐第2大貿易夥伴，僅次於澳洲。

巴紐也是澳洲重點關注國家。2020年8月，澳洲與巴紐宣布兩國關係升級為「全面戰略及經濟夥伴關係」，澳洲承諾加強巴紐警務基礎設施，及支援司法、打擊性別暴力、網路合作及應對氣候變遷。澳洲與巴紐並設有年度的部長級論壇對話機制。

2023年12月，澳洲與巴紐簽署「雙邊安全協議」（Bilateral Security Agreement），承諾在防務、警務、司法、國家安全等領域加強合作。

澳洲與巴紐之間的國防合作計畫，則是澳洲對南太島國的最大規模防務計畫，包括2024年6月，澳洲將四艘守護者巡邏艇（Guardian-class patrol boat）移交巴紐，以支援海上安全。

2022年3月，澳洲與巴紐簽署新的網路合作協議，以提高巴紐網路能力及網路事務合作。

美國也在安全方面下手，反制中國藉警務及防務合作深入南太。

2023年5月，美國巴布亞紐幾內亞簽署「國防合作協議」（Defense Cooperation Agreement），允許美國「不受阻礙地」在巴紐6個港口及機場等關鍵基地，駐紮軍隊與軍艦，包括進行「情報監視及偵查活動」的飛機等，這些基地也可用於人道及災難救援。該協議被視為美國與南太島國最具前瞻性的協議，大大拓展美國在該區域的戰略能力。

●斐濟（Fiji）：近年加強與中國關係引發關注

斐濟首都蘇瓦（Suva）是許多包括「太平洋島國論壇」等國際多邊組織與機構所在地，也是南太平洋外交中心，使得斐濟在其總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）2022年12月上任後，試圖採取美中兩強平衡策略。

拉布卡為政變領袖出身，他上任後曾試圖扭轉前政府親中路線，例如，他曾宣布恢復台灣代表處機構名稱，改回「中華民國（台灣）駐斐濟商務代表團」，不過協商半年後仍不堪中國壓力，再度改回「台北」。

斐濟早在2014年，就與中國簽署警務合作，雙方進行情報交換、互訪、提供警務訓練及設備，斐濟警察可派至中國受訓，北京也可派遣警察至斐濟，與斐濟警察聯合編隊執勤。

然而拉布卡上任後，以體制差異為由，暫停該警務合作協議，引起中國嚴重反彈。經過一年多安全審查，今年3月，斐濟仍決定恢復執行與中國的警務合作，但下令派駐當地的中國警察離開。

為施行外交平衡策略，斐濟近年加強與中國關係也引發關注，拉布卡也是繼索羅門總理馬內列、萬那杜總理薩威（Charlot Salwai）之後，在今年7月訪問中國的第三位南太島國領袖。

澳洲、紐西蘭也在安全方面著手，2022年10月，澳洲和斐濟簽署駐軍地位協定（Status of Forces agreement），同意兩國軍隊在對方領土上進行部署。

2023年10月，澳洲與斐濟再簽署一項升級的「Vuvale夥伴關係」，雙方承諾在經濟、安全合作、醫療保健、氣候變遷等議題深化合作，而「Vuvale」在斐濟語意味「家庭」。

今年3月，斐濟政府宣布與澳洲達成協議，升級當地港口與造船基礎設施，澳洲擠下中國；幾個月前，拉布卡才稱斐濟可能與中國合作執行這項計畫。

澳洲於2020年及2024年移交兩艘守護及巡邏艇（Guardian-class patrol boat）予斐濟，目前正合作建設海事基本服務中心（Maritime Essential Services Centre, MESC），加強斐濟海事安全能力，及兩國海事安全、人道主義救援、救災等培訓與合作。

此外，2023年6月，斐濟與紐西蘭簽署國防協議，強化軍事訓練及海上安全合作，並允許部隊在彼此領土上行動。在中國爭取太平洋地區影響力背景下，特別受到注目。

至於美國動作，布林肯2022年2月展開太平洋訪問行程，期間訪問斐濟，成為36年來首位訪問斐濟的美國國務卿。

美國2023年承諾將共同資助兩條海底電纜，由谷歌（Google）打造，將美國領地關島與斐濟、法屬玻里尼西亞的中心連接起來，並進一步延伸到太平洋島嶼。

這項太平洋內電纜計畫提議把分支擴展到巴布亞紐幾內亞、薩摩亞（Samoa）、吐瓦魯（Tuvalu）、斐濟、諾魯（Nauru）、馬紹爾群島（Marshall Islands）、吉里巴斯（Kiribati）、庫克群島（Cook Islands）、瓦利斯和富圖那群島（Wallis and Futuna），以及密克羅尼西亞聯邦（Federated States of Micronesia）。

●東加王國（Tonga）：太平洋最貧窮國家之一，積欠中國大筆債務

東加王國是今年「太平洋島國論壇」輪值主席國。東加王國為大英國協成員，但有自己的王室，為太平洋僅存王國。與台灣在1998年斷交，並與中國建交。

2022年1月，東加王國受到火山爆發及海嘯雙重衝擊，海底電纜也遭破壞，包括美國、澳洲、紐西蘭、中國紛紛承諾提供財政援助，可見太平洋地緣政治劇烈競爭。

中國與東加王國的接觸，更反映中國如何透過貸款資助南太島國所造成的隱憂。

2006年，東加王國爆發政治騷亂，其首都努瓜婁發（Nuku'alofa）中央商業區遭到破壞，當時中國以貸款幫助東加王國重建，致使這個太平洋最貧窮的國家之一，積欠了中國大筆債務。

儘管如此，中國與東加王國關係仍持續發展，包括安全層面。

2014年11月，東加王國與中國宣布建立戰略夥伴關係。2018年11月再宣布雙方建立為全面戰略夥伴關係。

在索羅門群島與中國簽署「安全協議」後，美國、澳洲提高警覺。因太平洋島國僅有巴紐、斐濟、東加王國擁有軍隊，2022年10月，澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）在東加王國舉辦的南太平洋國防部長會議（South Pacific Defence Ministers Meeting）中，即表達盼深化與東加王國的軍事合作。

美國也不斷示警東加王國。2023年5月，美國宣布在東加王國新設大使館，美國布林肯2023年7月訪問東加王國，成為首位訪問東加王國的現任美國國務卿，他向東加王國示警中國掠奪式投資行徑。

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東加已積欠中國約1.3億美元，占國內生產毛額（GDP）近三分之一。儘管如此，東加王國首相索瓦蘭尼（Siaosi Sovaleni）仍向布林肯稱，不擔心東加王國與中國的關係，且東加已經開始償還債務。

美國也多次示警太平洋島國不要與中國簽署安全及警務合作協議，不過東加王國並未照單全收，例如北京在「太平洋島國論壇」之前，主動提出將為論壇會議提供安全協助，索瓦蘭尼面對西方國家擔憂，則表示沒有什麼好害怕的。（編輯：唐佩君）1130828