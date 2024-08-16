索羅門議員：索國政府受制北京意志推一中原則 非常悲哀【專訪】

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（中央社記者楊淳卉雪梨16日專電）索羅門群島議員肯尼羅瑞日前赴台出席「對中政策跨國議會聯盟」，遭索國政府譴責違反「一中原則」。肯尼羅瑞接受中央社專訪指出，他「感到非常悲哀」，並表示「一中原則」侵犯索國憲法賦予他自由選擇訪問任何地方的權利。

北京強力推動南太平洋島國及許多開發中國家支持其「一中原則」論述，主張「台灣是中國的一部分」。 索羅門群島 索羅門群島小檔案 地理位置：為南太平洋地區第三大島國，位於澳洲昆士蘭州東北方約1800公里

人口：約67萬

語言：官方語言為英語，但方言多達87餘種

首都：荷尼阿拉

與台灣關係：1983年建交、2019年斷交 資料來源：外交部 看更多 關閉 於2019年與台灣斷交，轉向中國。

索羅門群島總理馬內列（Jeremiah Manele）及萬那杜總理薩威（Charlot Salwai）7月分別訪問中國，兩國與中國的聯合聲明指出，在台灣、香港、西藏等議題上堅定支持中方。

包括索羅門群島等南太島國接受中國論述的舉動，不僅展現中國影響力，也引發美國及鄰近國家澳洲的關注。

（中央社製圖）

肯尼羅瑞（Peter Kenilorea Jr.）為索羅門群島反對黨「聯合黨」（United Party）領袖。他日前出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）在台北舉行的年會後，遭索羅門政府嚴厲批評。

索國政府在聲明中指責肯尼羅瑞違反「一中原則」，損害索羅門群島與中國的關係，並要求所有政府官員和公職人員不得訪問、參與或與台灣進行任何形式接觸。

針對索國政府聲明，肯尼羅瑞14日接受中央社視訊專訪時說，他並不驚訝，並認為這表明目前索羅門群島政府完全受制於中國的意志。

肯尼羅瑞指出，其他國家的議員訪台前，曾遭遇來自中國方面的騷擾與勸阻，這些行動多由中國駐外大使館主導。然而，針對他的指責卻來自他自己的政府，讓他感到非常悲哀。

肯尼羅瑞說：「我真的不認為聲明內容來自我們國家的領導人。我不認為他們會對另一個國會議員或自己國家的公民發表這樣的聲明。我認為這可能是北京起草，然後由我們的政府發布。」

另外，他指出中國宣傳「 聯合國大會第2758號決議 聯合國大會第2758號決議 決議全文： 大會決議 2758（26）．恢復中華人民共和國在聯合國的合法權利 大會， 回顧聯合國憲章的原則， 考慮到，恢復中華人民共和國的合法權利對於維護聯合國憲章和聯合國組織根據憲章所必須從事的事業都是必不可少的， 承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表，中華人民共和國是安全理事會5個常任理事國之一， 決定：恢復中華人民共和國的一切權利，承認她的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法占據的席位上驅逐出去。 1971年10月25日，

第1976次全體會議 資料來源：聯合國 看更多 關閉 」的扭曲和濫用。

談到「一中原則」對索羅門群島的影響，肯尼羅瑞強調，這一原則在索羅門群島被過度宣傳至政治及大眾層面。在索羅門群島，聯合國2758號決議經常被用來支持「一中原則」，「但該決議案實際上並未涉及此議題」。

然而，肯尼羅瑞指出，索羅門群島總理每次發表聲明時，都必須提到「一中原則」。

肯尼羅瑞認為，國家間的關係是多層次的。「對我們這些曾與台灣有外交關係的人來說，我們知道我們可以選擇與任何國家建立關係；即使在索羅門群島轉向北京之前，我們已經與中國有大量的商業往來。」

他指出，在目前的身分下自由選擇訪問任何地方，是他的憲法權利。「言論自由、思想自由、政治觀點自由，這些自由都是由我們的憲法保障的。」

肯尼羅瑞強調，索羅門群島的外交政策一向以「與所有人為友，不與任何人為敵」為基礎。然而，當接受北京的「一個中國」論述時，已經違背索羅門群島憲法確立的基本原則。（編輯：陳妍君）1130816