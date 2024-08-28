澳稱太平洋島國同意警務倡議 可能限縮中國角色

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（中央社東加王國首都努瓜婁發28日綜合外電報導）澳洲總理艾班尼斯說，出席太平洋島國論壇的領袖們今天同意「太平洋警務倡議」。這項有爭議的計畫被視為試圖限縮中國在這個地區的安全角色。

法新社報導，艾班尼斯（Anthony Albanese）說，領袖們同意這項倡議，將可成立多達4座區域培訓中心，建立一支多國危機因應部隊。

據說這項計畫將創建一支由約200名警察組成的部隊，根據需求派遣到區域熱點和災區支援。

艾班尼斯說：「這表明太平洋領袖們如何合作塑造我們希望看見的未來。」

但萬那杜和索羅門群島的代表擔心這項警務計畫會成為「地緣戰略拒止安全論」，目的是阻擋中國。萬那杜和索羅門群島是中國在太平洋地區最親密的盟友。

澳洲一向是太平洋地區的首選安全合作夥伴，曾在索羅門群島主導維和任務，也在諾魯、斐濟和巴布亞紐幾內亞提供培訓。

然而，警務日益成為北京努力在太平洋地區建立影響力的一塊基石。中國一直在向資源不足的太平洋警察部隊提供武術訓練和中國製造的車隊。

中國已在索羅門群島維持一支規模不大但引人注意的警力部署，輪流派遣警官到當地提供射擊和鎮暴戰術訓練。

若依倡議成立一支這樣的部隊，可能會嚴重阻礙中國在太平洋地區簽訂警務和安全協議的努力。

巴紐外交部長特卡琴科（Justin Tkatchenko）今天說，巴紐熱衷於「與澳洲合作」落實這項計畫。

但索羅門群島高階外交官員貝克（Colin Beck）說，索國政府將在計畫敲定之前展開國內討論。他說：「我們有一套必須深入探究的國家程序…我們基本上正檢視國家安全戰略和其他事項，所以這會是對話的一部分。事情繼續進行，論壇還沒結束。」（譯者：李佩珊、曾依璇）1130828