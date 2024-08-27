太平洋島國論壇決議採共識決 難憑一己之力左右

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（中央社記者楊堯茹台北27日電）澳媒披露，索羅門群島本週將推動取消台灣在「太平洋島國論壇」的觀察員地位。但據該論壇章程，決議採「共識決」，包括友邦帛琉、吐瓦魯、馬紹爾群島都為PIF會員國，難憑一己之力左右。外交部也說，將密切掌握相關情勢。

本屆太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum，PIF）26日東加王國首都努瓜婁發（Nuku'alofa）登場，外交部政務次長田中光率團前往與會。

澳洲人報（The Australian）日前報導，太平洋島國論壇成員國2022年拒絕中國推動簽署的多邊安全協議，改支持「太平洋大家庭」（Pacific family）警務協議，促使北京加碼拉攏區域個別國家。

報導引述一名太平洋國家的資深外交官指出，索羅門本週將提出動議，挑戰台灣參與PIF的資格；索羅門正代表北京阻止台灣參加2025年於索羅門首都荷尼阿拉（Honiara）舉行的PIF。

據PIF章程，論壇決議採各國領袖的共識決。PIF由18個成員國組成，包括帛琉、吐瓦魯以及馬紹爾群島等友邦，任何國家都難憑一己之力左右PIF決議。

外交部上午召開記者會，外交部副發言人蕭光偉被問及此事表示，外交部對上述事件密切掌握；對特定國家基於一己之私，試圖分化太平洋地區的團結深表遺憾，並感謝太平洋友邦及理念相近國家對台灣持續參與PIF的支持。

蕭光偉說明，台灣自1993年起持續以「台灣/中華民國（Taiwan/ Republic of China）」名稱及「發展夥伴」身分參與PIF相關機制與活動，歷年透過PIF多邊機制推動「區域發展援助」及「台灣/中華民國-PIF獎學金」等計畫，嘉惠太平洋友邦及其他與台灣無邦交關係等太平洋島國，包括索羅門群島等在內，成果有目共睹。

蕭光偉也說，台灣參與太平洋事務向來秉持與PIF各會員國一致的「太平洋之道」（The Pacific Way）多元及包容精神，與理念相近國家共同促進區域發展與繁榮。（編輯：翟思嘉）1130827