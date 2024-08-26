本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

傳索羅門擬阻台參與PIF 外交部：分化太平洋團結

2024/8/26 21:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北26日電）澳洲媒體披露，索羅門群島本週將推動取消台灣在太平洋島國論壇（PIF）的觀察員地位。外交部今天表示，對特定國家基於一己之私，試圖分化太平洋地區的團結深表遺憾。

澳洲人報（The Australian）引述一名太平洋國家的資深外交官指出，索羅門正代表北京來阻止台灣參加2025年於索羅門首都荷尼阿拉（Honiara）舉行的太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum,PIF）。

對此，外交部晚間回覆中央社提問指出，台灣參與太平洋事務向來秉持與PIF各會員國一致的「太平洋之道」（The Pacific Way）多元及包容精神，與理念相近國家共同促進區域發展與繁榮，貢獻不容抹滅。

外交部強調，對特定國家基於一己之私，試圖分化太平洋地區的團結深表遺憾，並感謝太平洋友邦及理念相近國家對台灣持續參與PIF的支持。

外交部說明，台灣自1993年起持續以「台灣/中華民國（Taiwan/ Republic of China）」名稱及「發展夥伴（Development Partner）」身分參與PIF相關機制與活動，歷年透過PIF多邊機制推動「區域發展援助」及「台灣/中華民國-PIF獎學金」等計畫，嘉惠太平洋友邦及其他與台灣無邦交關係等太平洋島國，包括索羅門群島等在內，成果有目共睹。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

外交部說，台灣與PIF所有成員國共享南島民族文化、民主、自由、法治及人權價值，未來將持續擴大與PIF、太平洋友邦及理念相近國家的合作，在氣候變遷、環境保護、海洋保育、糧食安全、潔淨能源、人才培訓及醫衛合作等領域，共同為太平洋地區的和平、穩定及繁榮作出積極貢獻。

本屆「太平洋島國論壇」於東加王國首都努瓜婁發（Nuku'alofa）登場，外交部政務次長田中光率團前往與會，同樣是以「台灣/中華民國」名稱及「發展夥伴」身分與會。（編輯：林興盟）1130826

田中光
中國打壓台灣 澳洲支持台灣參與「太平洋島國論壇」澳媒：太平洋島國論壇 索羅門擬打壓台灣夥伴地位
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.59
更多編輯台推薦新聞：