外交部：中國防長恫嚇言論衝擊印太台海和平穩定

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（中央社記者游凱翔台北4日電）中國國防部長董軍在新加坡香格里拉對話時發表恫嚇台灣言論，外交部今天表示，中國挑釁的言論和舉動威脅台灣和周邊國家，也衝擊印太和台海的和平穩定，既無法獲得國際認同，更無助於兩岸關係的良性發展。

中國國防部長董軍在新加坡香格里拉對話會議發表「中國的全球安全觀」演說，強調中國國防政策和理念是開放包容；卻發表對台灣恫嚇言論，稱「誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡」。

外交部上午舉行例行記者會，副發言人蕭光偉表示，董軍在香格里拉對話針對兩岸關係的非理性言論，曲解台灣政府立場，甚至威脅動武，中國挑釁的言論和舉動威脅台灣和周邊國家，衝擊印太和台海的和平穩定，既無法獲得國際認同，也無助兩岸關係的良性發展。

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蕭光偉指出，台灣感謝國際社會及「香格里拉對話」持續關注台海和平穩定，更感謝美、日、菲、加、澳、歐盟等國與會代表在會中公開關切台海情勢。政府將持續爭取參與包括「香格里拉對話」等各類國際對話論壇或機制。

蕭光偉強調，台灣一貫的政策立場，是致力於維持台海和平，總統賴清德也多次表達溝通的意願，願意以互利共榮為目標，進行兩岸對話交流，外交部呼籲中國與台灣應共同肩負維護和平的責任，推動兩岸關係良性發展。（編輯：郭無患）1130604