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中共展開對台軍演 總統府：遺憾中國單邊挑釁行為
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中共展開對台軍演 外交部籲理性自制停止升高緊張

2024/5/23 11:34（5/23 11:43 更新）
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（中央社記者吳昇鴻台北23日電）中共解放軍宣布對台軍演，外交部今天表示，中華民國台灣將致力維護台海現狀，呼籲中國回歸理性自制，停止破壞台海和平穩定、升高區域緊張局勢等作為，台灣將持續堅持民主理念，不會因為遭受脅迫打壓而改變。

中共東部戰區宣布在台灣周邊海、空域展開「聯合利劍-2024A」軍演。國防部指出，近年中共持續派遣機、艦襲擾，已對全球和平穩定造成實質侵害。此次藉故實施軍事演習，不僅無助台海和平穩定，更凸顯其霸道本質。

外交部副發言人蕭光偉在例行記者會回應媒體相關提問時指出，眾所周知，台海和平穩定已經是國際社會共識，中華民國台灣將致力維護台海現狀，也呼籲中國回歸理性自制，停止破壞台海和平穩定、升高區域緊張局勢等作為。

蕭光偉指出，台灣將持續堅持民主理念，不會因為遭受脅迫打壓而改變，台灣是守護世界民主及自由體制的堡壘，未來將持續和理念相近夥伴強化合作關係，共同確保台海現狀與和平穩定，以及印太區域的自由開放與繁榮。（編輯：郭無患）1130523

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