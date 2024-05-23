中共展開對台軍演 總統府：遺憾中國單邊挑釁行為
2024/5/23 11:27（5/23 11:42 更新）
（中央社記者溫貴香台北23日電）中共解放軍宣布對台軍演，總統府今天表示，遺憾看到中國以單邊的軍事挑釁行為，威脅台灣的民主自由及區域和平穩定現狀。國安團隊及國軍各單位，對於軍演狀況皆有全面掌握，面對外在挑戰威脅，會持續捍衛民主，並有信心、有能力守護國家安全，請國人放心。
中共東部戰區今天宣布在台灣周邊海、空域展開「聯合利劍-2024A」軍演。
總統府發言人郭雅慧上午表示，當前國際社會的高度共識是維持台海及印太區域的和平穩定，但遺憾看到中國以單邊的軍事挑釁行為，威脅台灣的民主自由及區域和平穩定現狀。
她表示，總統府一貫的立場是，維持區域和平穩定是兩岸共同的責任與目標，而國安團隊及國軍各單位，對於軍演狀況皆有全面掌握，面對外在挑戰威脅，會持續捍衛民主，並有信心、有能力守護國家安全，請國人放心。（編輯：蘇龍麒）1130523
延伸閱讀中共解放軍：23、24日在台灣及金馬周邊展開軍演福建海警在烏坵與東引附近海域展開演練中共展開對台軍演 國防部：檢派兵力應對捍衛自由民主賴總統就職演說 學者：兩岸說法有堅持也有善意中共對台軍演 海巡署：完成海上部署和嚴密監控中共軍演 國防部：已演練應處敵可能實施認知作戰中共展開對台軍演 外交部籲理性自制停止升高緊張
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。