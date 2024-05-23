中共展開對台軍演 總統府：遺憾中國單邊挑釁行為

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（中央社記者溫貴香台北23日電）中共解放軍宣布對台軍演，總統府今天表示，遺憾看到中國以單邊的軍事挑釁行為，威脅台灣的民主自由及區域和平穩定現狀。國安團隊及國軍各單位，對於軍演狀況皆有全面掌握，面對外在挑戰威脅，會持續捍衛民主，並有信心、有能力守護國家安全，請國人放心。

中共東部戰區今天宣布在台灣周邊海、空域展開「聯合利劍-2024A」軍演。

總統府發言人郭雅慧上午表示，當前國際社會的高度共識是維持台海及印太區域的和平穩定，但遺憾看到中國以單邊的軍事挑釁行為，威脅台灣的民主自由及區域和平穩定現狀。

她表示，總統府一貫的立場是，維持區域和平穩定是兩岸共同的責任與目標，而國安團隊及國軍各單位，對於軍演狀況皆有全面掌握，面對外在挑戰威脅，會持續捍衛民主，並有信心、有能力守護國家安全，請國人放心。（編輯：蘇龍麒）1130523