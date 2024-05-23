福建海警在烏坵與東引附近海域展開演練

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（中央社記者張淑伶上海23日電）繼共軍早上宣布在台灣及金馬周邊軍演後，福建海警局也組織艦艇編隊在烏坵和東引島附近海域展開綜合執法演練。

中國海警局新聞發言人甘羽表示，23日，福建海警組織艦艇編隊位「烏丘嶼、東引島」附近海域開展綜合執法演練，檢驗聯合巡航、快速反應及應急處置能力。

總統賴清德20日發表就職演說後，中國外交部、國台辦等陸續回應，強調「一個中國」、反對台獨。

稍早中共解放軍表示，東部戰區組織戰區陸、海、空軍、火箭軍等兵力，23日7時45分開始至24日在台灣及金馬周邊開展「聯合利劍－2024A」演習，稱是對台獨分裂勢力謀「獨」行徑的懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。（編輯：謝怡璇）1130523