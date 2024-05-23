中共對台軍演 學者：挑釁意味濃厚

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（中央社記者吳書緯台北23日電）中共解放軍今天宣布，在台灣及金馬周邊進行「聯合利劍－2024A」演習。國防院學者舒孝煌指出，中共此次劃設的演習區域在台灣防空識別區內，逼近24浬鄰接區範圍，「挑釁意味濃厚」。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑告訴中央社記者，中共宣布軍演絕對是針對總統賴清德520就職演說的回應，先前中共外事、對台單位的言論，屬於「文攻」層次，而事實上中共自賴總統1月份當選後，就有連串行動，包含諾魯與台灣斷交、M503航路、中共海警船開入金門禁限制水域等，都是鋪陳。

林穎佑指出，中共軍演有分等級，如2022年軍演試射東風飛越台灣上空為第一等級，第二個等級就是2023年聯合利劍演習，以海空兵力對台灣進行包圍，希望達到封鎖或是類封鎖的效果，第三個等級則是單一兵種的操演，類似戰機等大機隊空中編隊飛入台海中線，或是東山島兩棲登陸演習。

林穎佑分析，中共此次對台軍演應是屬於第二等級，以海空聯演為主，不會發射飛彈，因為中共還要與賴總統互動至少4年的時間，要一次就將軍演等級拉高，「我是抱持著問號」。

國防安全研究院副研究員舒孝煌受訪表示，中共此次軍演貼近台灣周邊海域，挑釁意味濃厚，但若要進行飛彈試射演練，需要做周邊海空域管制，但顯然也不可能達到，且在台灣周邊試射飛彈，等於是將「擊殺鏈」在台灣與美國面前展現，美台也能從中獲取相關參數與情資，中共應不至於如此行動，頂多就是槍炮類型的實彈射擊演練。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，從目前已公布的演習範圍與內容，可看出這是以武力犯台作戰各階段為場景的演習，且演習課目可能包括對外、離島的「封控作戰」，甚至是「近岸島嶼突擊作戰」，這是2022年8月與2023年4月的2次圍台軍演中，並未演練的項目。

揭仲解釋，根據共軍對武力犯台的相關討論中，對不同外離島有不同的做法，某些外離島可以在清除島上若干重要設施後，採取圍而不打的「封控作戰」；但東引可能就要在先遣作戰的過程中，實施「近岸島嶼突擊作戰」先期奪取，以免東引的防空飛彈與反艦飛彈攻擊共軍從浙江南下的機群與艦隊。

針對此次演習代號「聯合利劍－2024A」，林穎佑認為，延續去年軍演，中共將「聯合利劍」軍演變成對台灣的演訓代號，型塑對台軍事新常態，但後方的「A」有可能是子科目的代號，但也不排除看美中台之後的互動狀況，後續的「B、C、D」就不會動用如此多的兵力。

舒孝煌表示，目前還不知道「A」代號的目的，但也有可能要看台灣與美國等周邊國家的反應，之後「B、C、D」代號才會有延續或是撤回。

針對中共今天早上宣布軍演時，稱自上午7時45分開始，林穎佑表示，根據媒體報導，共軍在520的前一週就有在大埕灣進行集結，所以此次演習是否為即時、突然，都要打上很大的問號。（編輯：林淑媛）1130523