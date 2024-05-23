中共對台軍演 海巡北部東部海域對峙、併航應對驅離共艦[影]

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（中央社記者黃麗芸台北23日電）中共解放軍今天在台灣及金馬周邊進行「聯合利劍－2024A」演習。對此，海委會海巡署說，已調派7艦16艇協同國防部監控，北部、東部海域都有對峙情形，採併航應對和廣播驅離。

中共解放軍今天上午宣稱，為懲戒台獨分裂勢力謀「獨」行徑，嚴重警告外部勢力干涉挑釁，東部戰區組織戰區陸、海、空軍、火箭軍等兵力將於7時45分開始至24日在台灣及金馬周邊開展「聯合利劍－2024A」演習。

對此，海巡署下午透過新聞訊息指出，已調派7艦16艇協同國防部進行監控，目前北部、東部海域都有和中國軍艦及海警船對峙情形，海巡艦艇採併航應對和廣播驅離。

透過海巡署提供影片可看到，海巡艦艇人員廣播「中國大陸548軍艦，這裡是中華民國海巡署宜蘭艦廣播，你的行動將嚴重破壞台海區域和平穩定及安全，有肇生事端增加危安及誤判風險，請你立即調整航向，如執意進入我24海里鄰接區，我方將採取驅離行動」。

海巡署說，北部海域部分今天中午12時20分許，北部機動海巡隊宜蘭艦在彭佳嶼西北24浬處，跟中方548號軍艦（「益陽」號飛彈護衛艦）進行併航應對，並對其廣播驅離，之後中船向外轉向；另外，東部海域的2艦2艇也遭遇多艘中國軍艦、海警船，都採同樣對峙狀態。

海巡署表示，針對中國人民解放軍東部戰區在台灣周邊執行「聯合利劍-2024A」演習，已即時掌握相關資訊和完成海上部署，並協同國防部運用聯合情監偵手段，掌握周邊海域目標動態，持續保持高度警覺、嚴密監控，將以堅定的態度捍衛國家主權及安全。（編輯：張銘坤）1130523

中共解放軍23日在台灣及金馬周邊進行「聯合利劍－2024A」演習（圖）。對此，海巡署表示，已調派7艦16艇協同國防部進行監控。（海巡署提供）中央社記者黃麗芸傳真 113年5月23日