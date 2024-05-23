本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
中共演習
新聞專題
中共演習2/249
首頁 / 政治

中共軍演不如2年前 日媒：施壓但不想升高與美緊張

2024/5/23 21:42（5/23 21:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中共東部戰區宣布23、24日在台灣周邊海、空域展開「聯合利劍-2024A」軍演。（中央社製圖）
中共東部戰區宣布23、24日在台灣周邊海、空域展開「聯合利劍-2024A」軍演。（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者戴雅真東京23日專電）日媒分析，中共解放軍今天開始環台演習，這是中國對台灣新政權的警告，展現共軍有能力封鎖台灣與武統台灣。但這次演習不如2年前時任美國眾議院議長裴洛西訪台時的規模，軍事緊張情勢是否升高還待觀察。

朝日新聞報導，中共軍演是為了回應總統賴清德20日的就職演說。中國政府長期以來認定賴總統是「獨立勢力」，賴總統在就職演說中指出「中華民國台灣是一個主權獨立的國家」、「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，直接點名中國。中國對此提高對台灣的批評聲量，同時施以軍事壓力。

中共此次演習在台灣的北部、南部、東部等5大紅區展開，包圍台灣。前日本駐中國武官、笹川和平財團的研究員小原凡司表示，這次部署顯示「中國軍方有對台灣展開海上封鎖的軍事計畫。」

演習地點靠近金門、馬祖、東引島等，包括今年2月發生中國漁船躲避台灣海巡導致船隻翻覆、漁民落海身亡案的區域。小原表示，或許中共目的是要顯示他們能夠迅速行動，奪取台灣的離島地區。

這些離島周邊地區，在2022年中共因為裴洛西（Nancy Pelosi）訪台舉行大規模軍演時，並未被列入演習地帶。

此外。中共把這次演習命名為「聯合利劍－2024A」，小原指出，既然是2024A，依據過去慣例，應該也有B、C，「因此不該認為這就是結束。」

目前還不清楚這次演習的具體規模，以及使用的武器類型。2022年裴洛西訪台後舉行的軍演當中，中國發射了5枚彈道飛彈，落入日本的專屬經濟區（EEZ）。

前自衛艦隊司令官香田洋二表示：「目前看來，演習規模似乎沒有裴洛西訪台時那麼大。這次似乎是為了對台灣的新政權施壓，而不是為了加劇與美國的緊張關係。」

朝日新聞報導，共軍聲稱這次演習是對台灣的「懲罰」。從政治面來看，在未來4年賴總統執政期間，中國很可能會拒絕與台灣接觸及展開對話。透過施以軍事威脅，中國要向台灣展示無望與中國恢復經濟關係，藉此動搖賴政權，並製造台灣社會不安。

報導指出，不過，對於台灣意識已經扎根、對中國的歸屬意識薄弱的台灣民眾而言，中國的強硬路線可能會產生反效果。（編輯：馮昭）1130523

福建海警局在烏坵和東引島附近海域展開綜合執法演練。（中央社製圖）
福建海警局在烏坵和東引島附近海域展開綜合執法演練。（中央社製圖）
#中共解放軍
#台灣
#裴洛西
延伸閱讀
中共31船艦42軍機對台軍演 國防部：加強情監偵、視威脅調整兵力[影]中共對台軍演 海巡北部東部海域對峙、併航應對驅離共艦[影]共軍演習 國防部：尚未偵獲在台海使用實彈福建海警演練 中國官媒：複製「金門模式」至其他海域中共對台軍演 分析：推估為系列演習第一波
裴洛西
路透：中國軍演在台灣政府預料內 社會無驚慌跡象加州男子持鐵錘敲裴洛西夫婿 判處30年徒刑
中共演習
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
中共發動對台軍演 國防部：共軍49架次戰機出海
172.30.142.51
更多編輯台推薦新聞：