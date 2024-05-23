中共對台軍演 國防部研判欲表達地區主控權

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（中央社記者賴于榛台北23日電）中共啟動對台軍演，國防部軍政副部長柏鴻輝今天研判，相比時任美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台時的軍演，此次演習應是想表達地區主控權，但國際不樂見這種單方面改變區域和平穩定的非理性行動。

中共解放軍宣稱，為懲戒台獨分裂勢力謀「獨」行徑，嚴重警告外部勢力干涉挑釁，東部戰區組織戰區陸、海、空軍、火箭軍等兵力將於7時45分開始至24日在台灣及金馬周邊開展「聯合利劍－2024A」演習。

柏鴻輝今天出席政院會後記者會時表示，去年就發現中共演習會有一定跡象顯示，近期也觀察到中共在台海周邊兵力部署應會有聯合軍演行動，所有訊息都在國防部情監偵掌控範圍內，海空兵力已經完成相關整備，海巡署也會在必要時間提供必要兵力，支援海空襲擾行動，也就是灰色地帶衝突行動。

他也說，國際始終不歡迎中共這種不理智、片面改變區域安全穩定狀況，而基於確保國家領空、領土、領海安全，國防部一定會適時發布新聞，確實掌握對方不理智行動，希望民眾給予國軍多多支持與鼓勵。

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而裴洛西（Nancy Pelosi）2022年8月訪台後，共軍也曾在台灣周邊大規模軍演。柏鴻輝說，那次軍演中共有公開劃分禁航區、限航區，但這次沒有，研判此次是屬於東部戰區的聯合軍事演習，目的明顯是要達到地區上認為他們有主控權。

柏鴻輝說，國軍備戰不求戰、不升高衝突、不引發事端，台灣不是麻煩製造者，但中共從來不放棄武力統一台灣，還運用灰色地帶衝突影響地緣政治穩定與安全，國際都有將事實看在眼裡，相信會給予譴責，「麻煩製造者是中共」，中共應該冷靜思考這些行動對地區安全有沒有幫助。（編輯：蘇龍麒）1130523